孟庭葦離開台北20年現蹤陽明山 淚崩送別音樂人屠穎

知名音樂人屠穎11月1日在廣州健身房跑步機上跌倒猝逝，享壽62歲，昨（12 ╱10）在陽明山舉辦追思會，孟庭葦也到場送好友最後一程，她說屠穎以前非常喜歡分享自拍的陽明山四季風景，她離開台北20年，也20年沒上山，這次前往追思會的路上，腦海裡不斷浮現的就是屠穎當時為〈祈禱〉拍攝、剪輯的那些畫面，特別有感觸，聽屠穎太太提起，她才知道〈祈禱〉竟是屠穎人生中最後1首完成編曲的作品，讓她百感交集，久久說不出話來。

回想2人最後1次合作，孟庭葦的思緒回到2020年疫情最嚴重的那段時間，有1天晚上她腦海裡一直浮現電視新聞裡的疫情畫面，忽然想起了〈祈禱〉這首歌，她立刻打電話給屠穎，跟他說很想重新翻唱，希望在那麼艱難的時刻，能帶給大家一點安定的力量與溫暖祝福。

屠穎聽完後覺得這個想法很好，2人便開始討論編曲與錄製，歌曲完成後，孟庭葦對他說：「屠穎老師平常的攝影作品充滿了美好的景色與正能量，不如為這首歌拍攝剪輯1支MV 。」沒想到竟成了屠穎留給樂迷的一份深刻禮物。

追思會後，孟庭葦分享與摯友道別的點滴，她形容當天上山一路陽光燦爛，就像屠穎溫暖的笑容，聽著台上好友們細數往事，她坐在台下早已淚眼模糊，回程時，她用最美好的祝福與6字《大明咒》為屠穎送行，也相信這座屠穎從小成長、深深熱愛的陽明山會繼續擁抱著他的靈魂，希望屠穎在另一個世界，依然能自由創作、自在前行，騎上他最愛的小綠哈雷，向光而行。

