孟慶而為受虐兒發聲 盼社會關注兒童保護議題

記者王丹荷／綜合報導

創作才女孟慶而推出最新單曲《你愛我如至寶》，從詞曲創作到MV執導一手包辦。談到創作靈感，她首度坦言挺過憂鬱、躁鬱相繼侵襲，「感謝上帝的憐愛與老公的包容，讓我走過傷痛」，因此新歌無償做為保護受虐兒公益團體「臺灣愛與希望國際關懷協會」主題曲，希望透過溫暖的旋律與充滿力量的歌詞，撫平孩子們心中的陰霾，期盼社會大眾一同關注兒童保護議題，用愛包裹每一個曾經受傷的靈魂。

「孟子第73代孫女」孟慶而近年來在音樂、主持領域發光發熱，積極投身公益。近日再度展現暖心音樂力量，受邀為「臺灣愛與希望國際關懷協會」量身打造全新公益主題曲《你愛我如至寶》，為社會弱勢及受虐兒童堅定發聲，她透露新歌創作契機源自於她實地走訪協會、親自陪伴這群受創天使後的深刻感悟希望大家看見孩子們的陽光笑顏。

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「當我看到那些原本應該在父母懷裡撒嬌、無憂無慮長大的孩子，身上卻帶著無法抹滅的傷痕，眼神裡充滿對世界的不信任，我的心真的很痛。」其中有些孩子因為嚴重的創傷，甚至出現心理失語或發展遲緩的狀況。她透露在錄音室演唱新歌，唱到歌詞「你說孩子別忘記我，日夜提你的名」，「全身發麻，更加堅定信念為受虐兒發聲！」

談到創作靈感，孟慶而首度坦言去年6到8月間又歷經憂鬱與躁鬱症相繼侵襲，而且是沒來由的，2個月間歷經各種痛苦掙扎，「某夜聽到上帝的聲音，妳要多愛自己，多傾聽自己，勇敢面對病症，接受與克服！」她感性地號召大家動動手指分享這首歌，讓愛傳遞得更遠：「每一個人的一點點聆聽與分享，都是一份實質的力量。」

孟慶而為受虐兒創作單曲《你愛我如至寶》。（臺灣愛與希望國際關懷協會提供）