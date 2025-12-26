孟母三遷最佳首選！ 新竹「八大學區」暗藏交通危機

新竹縣 / 綜合報導

新竹縣市的人口數，加起來超過一百萬人，是全台發展最快速的都會區之一，但城市老舊、道路不寬，為了標出人行道，馬路兩線道變一線道，人行道又常被雜物，或是機車 占 用，不只人車爭道，周邊更是堵車嚴重！尤其是新竹的八大學區，從國小國中到高中高商，都各有兩間之外，頂尖的清大和陽明交大，也都在附近，被視為孟母三遷的最佳首選，但學生上下課，走在人行道上，卻像參加障礙賽！

顯眼的綠色人行道，卻不得其道而行，除了得閃過三角錐，還有整排違停機車，甚至有黃牌重機，大剌剌停在人行道，行人被迫走上馬路，和汽機車爭道險象環生。

廣告 廣告

民眾說：「很多路口，然後會影響到我們，看旁邊車子的視線，(會不會有危險)，有啊，就是那旁邊的車子，可能會沒有注意到就衝出來了，滿困擾的，希望還是給行人有走路的空間。」

重回現場，實際重回影片中的地點，就在新竹高中周邊，放學鐘聲響學生走出校門，就是一連串障礙賽，隨處可見汽車占據人行道，無奈鑽縫隙又有機車擋住去路，左閃右閃依舊無處可走。

汽車違停斑馬線上拍照檢舉，看不下去交通亂象不只因為，學區周邊是學生的必經之路，還被視為「孟母三遷」理想地，之所以有新竹八大學區稱號，除了國小、國中各有兩間之外，同一條路上高中高商就在隔壁，甚至連頂尖的清大和陽明交大，開車也不用十分鐘，國小到大學一條龍。

不只有完整教育網，兩邊還有新竹車站和科學園區，大小公園動物園體育場和假日市集，生活機能豐富多元，交通也相當便利，一直都是房市熱點，但走路上學卻處處暗藏危機。

新竹市東勢派出所所長楊仲庭說：「學府路與東山路鄰近學區，行人及自行車通行頻繁，警方已注意到，部分車輛違規及占用人行道情事，針對相關違規行為，警方將加強巡查並依法取締。」

警方強力執法確實立竿見影，能即刻收到成效但時間拉長，恐怕還是難避免故態復萌，該怎麼保護學生行的安全，新竹市府交通處責無旁貸。

原始連結







更多華視新聞報導

牽動新竹選情！ 高虹安無褫奪公權.有望2026回鍋參選

面交藏危機！ 偷金飾.搶手機都來 專家：可約警局前

燕子口堰塞湖「絕美藍」危機 監測仍危險設法降挖

