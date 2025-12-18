孟耿如低調離婚黃子佼...程予希洩閨蜜「真實近況」：很偉大

記者宋亭誼／台北報導

程予希出席媒體餐敘。（圖／星星相藝提供）

黃子佼2023年捲入「#MeToo」風波，還被查出是偷拍論壇「創意私房」的高級會員，今年也傳出黃子佼和孟耿如已簽字離婚。孟耿如閨蜜程予希今（18）日出席媒體餐敘，被問到好友近況，她坦言兩人一直都有保持聯繫，但並未特別關心孟耿如離婚一事。

程予希鬆口孟耿如近況。（圖／翻攝自黃子佼、程予希臉書）

程予希作為孟耿如的閨蜜，坦言兩人較少透過訊息聯絡，多半是直接見面，也透露對方一直都是獨自照顧家人，也已經盡量避免讓家人接觸到不好的事情，而她偶爾也會到家中擔任陪玩姐姐，不過她笑說自己「只適合玩，不適合照顧」，因此覺得媽媽相當偉大。至於有沒有鼓勵孟耿如回歸演藝圈，程予希低調表示「沒有」。

程予希今年在影視作品上表現亮眼，近期在影集《如果我不曾見過太陽》的細膩演技更是大獲好評。程予希預告接下來將前往溫哥華進修，期許明年底可以再次舉辦畫展。程予希預估這趟含學費會花6位數左右，她希望除了提升語言能力，也期待日後可以接觸更多國際項目，或是能到其他國家進修表演。

而她出國進修最擔心的則是愛犬Q醬，擔心回來以後Q醬會忘了她，所以就算去唸書，也會打給爸媽和Q醬視訊。被問到是否期待豔遇？程予希笑回：「蠻期待的，應該很多帥哥！」不過她對於另一半是看感覺類型，沒有特定的外型標準，不過十分期待可以認識新朋友。

