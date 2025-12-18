孟耿如爆離婚黃子佼！好友程予希揭她近況 「目前狀況還好」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

孟耿如今年5月傳出與黃子佼離婚，至於家人的扶養權由孟耿如取得。而她的好友程予希今（18）日出席媒體餐敘時也不免被問及對方的狀況，對此，她表示，一直都還滿關心彼此的，但沒有特別關心離婚的事情。

程予希談到好友孟耿如的近況。（圖／星星相藝提供）

程予希透露，目前孟耿如狀況還好，被問到有沒有互相傳訊息，她則坦言，兩人都是實際見面，「我們一直都滿關心彼此，沒有特別關心這件事（離婚），她狀態還好。」而她也分享自己會陪小孩玩，也說：「他們有盡量不要讓家人感覺到這件事。」至於有沒有想push好友回歸拍戲，她則沒有回應，一旁經紀人也連忙阻擋。

由於程予希今年才舉辦畫展，談到近期的創作狀態，程予希在媒材與心境上也出現新的轉變，最近開始嘗試水彩創作，過去則多以壓克力、油畫筆與粉彩為主。至於下一次畫展的計畫，程予希也悄悄在心中有了時間表，她表示，如果一切順利，預計會在明年底舉辦。程予希笑說，當初決定踏上辦展這條路時，就已經下定決心希望能持續下去：「就算明年沒有辦成，後年也一定會辦。」對她而言，畫展不只是一次性的成果展示，而是一段長期累積的創作旅程。此外，因為程予希即將溫哥華進修，她也透露，自己還在考慮要帶水彩還是蠟筆去當地寫生。





