孟耿如離婚後乾媽首發聲 周丹薇親吐近況、私下互動

【緯來新聞網】孟耿如離婚黃子佼後持續消失大眾視野，低調過生活，她的乾媽周丹薇今（4日）出席黃國倫、寇乃馨號召的「聖誕文化藝術嘉年華」記者會時透露，雙方私下都會彼此鼓勵，但也坦言近期真的太忙，沒有跟對方聯繫，她說：「我太忙了，要排戲，還要上漆畫課，真的沒有時間去看新聞。」

周丹薇前陣子剛在《我們意外的勇氣》飾演劉若英母親，又緊接著演出舞台劇《你的故事我的夢》，也將重拾久違的主持棒。周丹薇除了演戲，也常到各地傳福音，口才越練越好！對於自己將在本次聖誕嘉年華中，參與主持人的陣容，周丹薇很興奮：「信耶穌常常喜樂，不但逆轉青春，主更賜我勇氣不斷嘗試新挑戰！」同時華麗斜槓變成琉璃創作藝術家的她，目前也正積極規畫全新展覽。



聖誕節即將來臨，由佳音教會葛優牧師主辦，北美優視頻道U Channel TV，好消息電視台，原住民族電視台協辦，黃國倫、寇乃馨夫婦攜手號召200多位藝人及20個團體，將於12月12日到14日，連續三天，在台北信義區新光三越香堤大道廣場，舉行「2025聖誕文化藝術嘉年華」。

