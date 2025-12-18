孟耿如離婚後近況狀態曝光 和程予希常見面當「陪玩姐姐」

【緯來新聞網】演員程予希今（18日）出席媒體茶敘時透露，和好友孟耿如一直都有互相關心，也會見面，雖然她沒有特別喜愛小孩，但很樂意陪玩好友們的小孩，而孟耿如的家人也不例外，宛如專業的陪玩姐姐。談及黃子佼離婚孟耿如，她則說：「她的狀態還可以，我們平常不太會特別聊那件事（離婚）。」

程予希與媒體見面時透露好友孟耿如近況。（圖／星星相藝提供）

關心起孟耿如的家人，程予希說：「他們有盡量不讓小朋友感受到大人的紛擾。」至於是否會鼓勵孟耿如重返螢幕，程予希則語帶保留地笑說：「沒有特別推（Push）耶。」隨後因話題觸及敏感核心，她一度笑到嘴角發抖，直呼問題太有深度，最後在經紀人幽默緩頰下結束該話題。



目前，程予希正積極精進藝術創作，除原本擅長的壓克力油蠟筆，也開始嘗試軟雕塑等多元媒材。她表示即便出國進修，也會隨身帶著繪畫工具，預計將溫哥華的異國風景轉化為未來畫展的靈感素材，實踐每年辦展的創作夢想。

