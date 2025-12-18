孟耿如離婚黃子佼渴望回歸演藝圈？閨密程予希2字揭現況 讚她這身份「很偉大」

程予希（左）坦言一直都有與孟耿如（右）聯絡。星星相藝提供、翻攝孟耿如臉書

黃子佼捲入性醜聞後，庭上認了已與孟耿如離婚，但孟耿如也已受到影響，演藝事業全面停擺，消失2年。好友程予希18日出席媒體茶敘受訪，坦言與孟耿如一直都有聯絡，對方目前狀況「還好」。

程予希說經常與孟耿如碰面，不會刻意聊到離婚問題，相處時也盡量不會讓年紀還小的家人感受到這些事情，感嘆孟耿如在這個身份上「很偉大」。是否還會鼓勵孟耿如回歸拍戲？程予希尷尬表示：「沒有誒...」並直呼已經到她無法回答的程度，一旁經紀人則趕緊出面救場。

廣告 廣告

程予希將前往加拿大進修。星星相藝提供

程予希與孟耿如都對藝術有熱忱，還會跟對方借畫室。之前辦過兩次畫展後，程予希透露將到加拿大進修一個月，含學費預計會花6位數左右，除了畫畫也會嘗試其他藝術創作，之後也會繼續辦畫展，不是明年就是後年。

認了「瞬間愛上」曾敬驊！程予希虧私下悶騷

程予希在《如果我不曾見過太陽》表現出色，她透露自己原先已經不想要再接演學生的角色，但因為看到劇本和團隊，也發現角色背景是在較為扭曲的家庭環境中成長，讓她決定接下挑戰。

程予希在《如果我不曾見過太陽》表現出色。星星相藝提供

提到與曾敬驊合作，程予希直呼很感謝他是男主角，「好像可以瞬間愛上他」。解釋並非愛情，而是讚他認真、禮貌、謙虛。對戲時，程予希哭幾次，曾敬驊就跟著哭幾次。但也虧他私下很悶騷，訊息都愛回不回，認為他可能有點怕生。



回到原文

更多鏡報報導

張書偉閃兵神隱「鬧出兩條人命」 謝京穎懷雙寶揭「意外」心情！公司喊話：踏實過日子

「醫界王陽明」賴弘國爆三度離婚 恩師6字曝他家庭現況！嘆：自以為很了不起

柯佳嬿招認在家突爆哭！悲喊：永遠困在那一天 一舉動惹李沐無預警淚崩