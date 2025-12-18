孟耿如離婚 閨密程予希曝近況「一直保持聯絡」

孟耿如十月傳出與黃子佼離婚，她的閨密程予希18日出席媒體餐敘，不免被問到關於好友的近況。程予希坦然地表示一直和孟耿如保持聯絡。

程予希聊到閨密孟耿如（圖／星星相藝提供）

程予希說，並沒有特別和孟耿如聊到離婚一事，不過彼此一直都相當關心，也透露「她狀態還好。」但對於是否會鼓勵孟耿如復出演藝圈，程予希一時間有些語塞，「沒有欸⋯」，經紀人也趕緊出來打圓場、結束話題。

程予希近期演出《如果我不曾見過太陽》頗受網友好評，充滿藝術細胞的她，計畫在明年再次開畫展，「就算明年沒有辦成，後年也一定會辦。」對她而言，畫展不只是一次性的成果展示，而是一段長期累積的創作旅程。

