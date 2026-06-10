在印度金融中心孟買的高架橋下，一排粉彩色的貨櫃屋成了街頭流浪兒的避風港。這間名為「紅綠燈學校」的機構，專門收容因貧困而失學的孩子，不僅提供免費餐點與盥洗，更教導機器人與AI技術，致力於打破貧窮循環，為弱勢孩童開啟通往21世紀的大門。

在車水馬龍的孟買街頭，高架橋下的陰影處竟藏著一線生機。這間被稱為「紅綠燈學校」（Signal Shala）的非營利機構，利用改裝的空調貨櫃屋作為教室，為那些在車陣中兜售雜物、因貧窮或移民身分而無法進入體制內學校的孩子提供教育。創辦人 Bhatu Sawant 向法新社（AFP）表示，既然這些孩子無法去學校，那就把學校帶到他們面前。

廣告 廣告

儘管印度法律保障6至14歲兒童享有免費義務教育，但根據最新數據，全印度仍有近120萬名失學兒童。對於生活在貧民窟或露宿街頭的家庭來說，正規學校的門檻過高且缺乏彈性。紅綠燈學校則採取全方位照顧模式，每天派校車接送學生，孩子到校後的第一件事是洗澡，並由學校提供制服、置物櫃以及一日三餐，解決他們最基本的生存需求。

教學方面，校方不按年齡而是依能力分班，老師會耐心教導從未拿過筆的孩子如何寫字，甚至學習坐穩、清晰表達等基本社交技巧。隨著科技進步，Bhatu Sawant 更在校區引進機器人實驗室、AI與3D列印課程。他強調，這些弱勢孩子不應在快速變遷的世界中被遺忘，菁英階層孩子所學習的技能，他們也應該掌握。

12歲的 Balaji Laxman 曾是在紅綠燈下賣面紙維生的街童，如今他在貨櫃教室裡重拾課本，並羞澀地表示自己的夢想是成為一名醫生。對這些孩子而言，這座位於嘈雜高架橋下的貨櫃屋，不僅是躲避現實殘酷的避難所，更是他們翻轉命運、想像未來的唯一機會。

原文出處：孟買高架橋下「紅綠燈學校」 貨櫃教室翻轉印度流浪兒命運

本文由AI協作，經編輯審核後發布