季凡觀點：麻省理工學院（MIT）學術造假如何發生的？
一名 27 歲的博士新生，如何在世界頂尖學府麻省理工學院（MIT）上演一場「整組造假的論文秀」，還一度騙過諾貝爾獎得主、登上《華爾街日報》與美國國會文件？這個故事乍聽像影集劇本，但它真實發生，而且發生在我們一般認為最嚴謹的學術殿堂裡。理解這個案例，不只是看八卦，而是重新思考：在高壓競爭、AI 熱潮、與高度信任交織的環境裡，制度是怎麼被人利用的。
《華爾街日報》報導：Will AI Help or Hurt Workers? One 26-Year-Old Found an Unexpected Answer.
說明：他曾在《華爾街日報》的專題報導中被塑造成 AI 新星，相關研究還被引用在美國國會聽證會的證詞裡。
季凡特別節譯與整理《華爾街日報》 2025 年 11 月 21 日的一篇最新專文，試著拆解這起學術造假事件背後的制度結構，並思考其對臺灣學界與投資人可能帶來的啟示。
《華爾街日報》報導：An MIT Student Awed Top Economists With His AI Study—Then It All Fell Apart
主角 Aidan Toner-Rodgers 出身加州葡萄酒鄉的小鎮，家庭背景很普通，父親是小學老師、母親開音樂學校。他在小型文理學院 Macalester 念書、打籃球，成績優秀，還和教授合寫論文，後來到紐約聯準銀行做研究，文章登上學術期刊與央行部落格。一路看起來，就是那種「不是含金湯匙出生，但憑實力往上爬」的勵志故事。
2023 年，他申請上 MIT 經濟系博士班。這裡是 Ben Bernanke、Robert Shiller 這類經濟學大咖的搖籃，每年有將近八百人申請，最後只有二十多人入學。到了這樣的地方，一般人會預期：每一篇論文、每一筆資料，都會被放大鏡檢視。也正因為如此，後面的發展才格外令人錯愕。
事情的轉折，從一個「超吸睛的研究題目」開始。Toner-Rodgers 告訴同學與老師，他透過一位舊同學，接觸到一家大型美國材料科學公司，對方在實驗室導入了一套 AI 工具，讓一千多位科學家用它來設計新材料。AI 可以根據科學家輸入的目標性質，自動產生材料配方候選，科學家再挑選、測試。聽起來非常前沿，也完全符合這個時代對 AI 的想像。
更重要的是，他宣稱自己分析這批「公司內部實驗數據」後發現：導入 AI 之後，新材料的發現變多了，專利申請增加，原型產品也更多，生產力的確提升了；但好處並不是平均分配，而是集中在原本就最頂尖的那群科學家，底部三分之一幾乎沒受惠，甚至被大量 AI 產生的「假好點子」拖累。這個結論既不是 AI 愛好者口中的大解放，也不是 AI 悲觀論者宣稱的災難，而是介於兩者之間的一種「殘酷現實版」：AI 放大菁英優勢。
這個故事有幾個「完美元素」：神祕的大公司、大規模的內部實驗、完全貼合時代的 AI 議題，再加上一個年輕、看起來有點矽谷氣質的博士新生，背後站著像 Autor、Acemoglu 這樣的名師。於是，他很快在系上的午餐報告中登場，接著在全國經濟研究局（NBER）報告，論文被引用進國會聽證，連《Nature》都寫專文介紹。他一度被視為 AI 經濟學的新星。
轉折點出現在一位局外人身上。加州大學聖地牙哥分校的電腦科學家 Charles Elkan 看完論文後，直覺覺得不對勁：以他在高盛與亞馬遜帶機器學習團隊的經驗，文中描述的技術，在那個時間點似乎「強得不太合理」；而美國真正擁有那種規模材料科學家的公司，也就 3M 和康寧，若真的研發出這樣高效的 AI 工具，理論上不會完全沒有風聲。於是他寫信給 MIT 教授，質疑這篇論文的學術誠信。（說明：Elkan在劍橋念數學，在康乃爾攻讀資工博士，同時以經濟學為博士班副修領域。）
接下來，MIT 啟動內部調查，逐步發現事情並不單純。學校追問資料來源與實驗細節時，發現無法取得可驗證的原始資料，也無法確認那個 AI 工具與實驗真的存在。同一時間，康寧向世界智慧財產權組織申訴，因為有人註冊了「corningresearch.com」這個網域。WIPO 最後認定註冊人就是 Toner-Rodgers，網域被轉回康寧名下。對外詢問時，康寧與 3M 都明確表示，沒有進行過論文中描述的實驗，也沒有提供資料給他。
在同學之間的 WhatsApp 群組裡，Toner-Rodgers 則承認自己偽造了一份「資料使用協議」，說公司原本答應合作後又想退出，他為了繼續完成論文，才動了歪腦筋。他寫道，這是「一次巨大又令人羞愧的不誠實」，事後回頭看，早該放棄這篇論文。不過，從外部看，問題已經遠遠超過「手續不完備」：如果公司否認有實驗、學界找不到真實資料與工具，就不只是程序瑕疵，而是整個研究基礎都站不住腳。
最後，MIT 發出正式聲明，表示對論文資料的來源、可靠性與有效性完全沒有信心，也不再信任研究內容的真實性，並明確表示作者已不在 MIT。這篇曾被視為 AI 生產力研究代表作之一的論文，此後也不再被 MIT 視為具可信價值的研究。
回頭看，這場學術造假為什麼會成功一段時間？
第一層，是 MIT 經濟系內部那種「高信任文化」。在這樣的地方，誠信與嚴謹被視為基本價值，導師預設學生不會捏造資料，特別是有紐約聯準銀行研究經歷、看起來一路優秀的人。大家平常檢查的是模型設計、推論是否合理，並不習慣一開始就懷疑「整個實驗是不是假的」。這次事件之後，系上開始討論是否要制度化要求研究生提供原始資料、程式碼甚至抽查資料審核，反過來說，也顯示在此之前，這些機制其實並不完整。
第二層，是 AI 熱潮帶來的敘事誘惑。AI 是這幾年最搶眼的題目之一，政府想知道它對就業的影響，企業想知道它對生產力的影響，媒體需要有戲劇性、帶故事感的研究案例。Toner-Rodgers 的故事剛好滿足了所有期待：既談生產力，又談不平等，還提供一個介於樂觀與悲觀之間的「新角度」。在這樣的氛圍下，人們更容易先被故事吸引，再回頭檢查細節。
第三層，是制度的「半套化」。系內的午餐演講、NBER 的研討會，本來設計就是讓研究在早期就能被同儕討論，大家會提問題、給建議、連結相關文獻，但並不會在那個階段做嚴格的資料鑑識。外部機構的邀請與引用，反而在心理上形成一種「應該沒問題吧」的反向鎖定：既然 NBER、國會、《Nature》都用過了，誰還會往造假方向去想？直到一位不在圈內、但對產業現實很敏感的電腦科學家，跳出來問了那句「這合理嗎？」
從這個故事，我覺得值得帶走的教訓不是「連 MIT 都不能相信」，而是「信任不能只停留在文化層次，也需要結構上的檢驗」。對學術界來說，開放資料、公開程式、要求可重複驗證，會是未來更重要的基本功；對讀者與政策圈來說，看到任何單一研究時，最好都先問幾個問題：實驗對象是誰？資料能不能被別人再現？結果和已有文獻是延伸，還是完全孤立、又剛好很戲劇化？
在 AI 熱潮之下，類似的學術敘事只會越來越多。要避免下一個「MIT 式造假」，靠的不是放棄信任，而是讓信任有制度支撐：任何再美的故事，最後都必須經得起資料與時間的檢驗。
本文為風傳媒特邀導讀人季凡撰寫，現在訂閱：風傳媒VVIP合作推薦專案，除了以全球最低優惠價，暢讀中英日文全版本之華爾街日報，還有優惠好禮大加碼！
＊作者季凡為 APcore Global Education 創辦人、財經 Podcast「Two Money Lovers 經濟學不是萬能但有用」主持人。
本文獲授權轉載自季凡，未經同意不得轉載。
更多風傳媒報導
其他人也在看
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
外資大甩尾！台積電最後一盤被大砍3.9萬張！跌10元收1375元 名師最新解析
台積電（2330）收盤最後一筆賣單暴增逾3.9萬張，股價跌10元收在1375元，專家表示，主要是MSCI今（24）日生效，外資大甩尾，後續緊盯外資動向，但短線震盪機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 2 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 1 天前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 9 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 8 小時前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 6 小時前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
子瑜媽「搬來整個夜市」！TWICE指定…這些小吃全上桌
搬來整個夜市！韓國女團TWICE睽違10年，昨（22）、今兩天於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，吸引5萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，她笑著對台下大喊：「我終於帶我的成員們一起來高雄了」，當然也不能錯過在地小吃，子瑜私下指定媽媽要買大腸包小腸、大腸麵線、鳳梨酥等給姐姐們吃，大獲好評。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 20 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
記憶體4檔還在扛！華邦電「爆18.8 萬張」領軍反殺 旺宏火力全開卻輸「這檔玻纖布」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高觸及26,764.13點，截至中午11時50分，仍呈現勁揚走勢，加權指數來到26,579....FTNN新聞網 ・ 4 小時前
楊丞琳、蕭敬騰「突示好台灣」惹議！他曝恐怖內情
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星楊丞琳過去在中國綜藝節目上，宣稱自己是廣東人而掀起爭議；中共官媒《央視》過去曾點名過18位台灣藝人、並將他們列為「表態」範本，楊丞琳也入列其中。日前有網友在社群發文提及楊丞琳突告白台灣，稱「想念台灣歌迷」以及蕭敬騰睽違5年「留台灣唱跨年」等情況，相關引發網友熱議。對此，就有YT頻道分析近期部分台灣藝人轉向、改對台灣粉絲示好的內情，疑似與前陣子鬧得沸沸揚揚的于朦朧墜樓疑雲有關。民視 ・ 6 小時前
芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義
CTWANT調查，國民黨籍不少縣市長2026年屆滿不能再連任，像直轄市新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，還有新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠，而正被停職的宜蘭縣長林姿妙也將因兩屆任滿無法再選。其中，新北市、宜蘭縣、彰化縣...CTWANT ・ 10 小時前