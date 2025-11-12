「季前大會獅」登場 攻城獅凝聚在地氣勢迎接主場開幕戰
記者彭新茹／新竹報導
新竹御嵿攻城獅日前在竹北星際籃球場舉辦開季前的盛大球迷造勢活動「季前大會獅」，吸引超過四百位球迷熱情參與，現場不僅有豐富的餐飲攤位、趣味遊戲與簽名會，攻城獅全體隊職員、Muse Girls慕獅女孩與吉祥物瑞迪也齊聚登場，與獅紫軍一同為新賽季主場開幕戰凝聚士氣。
攻城獅球團總經理張樹人表示，季前大會獅活動象徵球隊在地經營的重要理念，希望成為每年主場開幕戰前的年度傳統活動，讓球迷與球隊在新賽季正式開打前，先行凝聚能量、集結信念，邀請大新竹地區的球迷齊心展現出『你信不信』的氣勢。
攻城獅於活動中首次安排「隊內對抗賽」，由隊內兩位資深學長蕭順議、李?瑋擔任隊長，現場球迷於賽前可先預測勝利隊伍，並於賽後從預測成功之球迷抽出全隊簽名球衣。
另外，攻城獅總教練威森在三分球大賽中大顯身手，用精準外線幫助獅紫軍贏得贈品，威森總教練說，這個賽季前四場賽事都是客場，感受到很多自家球迷在場內為我們歡呼，接下來要回到主場出賽，希望能透過今天的活動更凝聚彼此，這週末我們一起在主場守護勝利！
本周休二日連續兩天下午兩點三十分攻城獅在主場分別迎戰新北中信特攻、高雄全家海神，本週末預售票已售出超過八千張，歡迎獅紫軍到場為球員應援。
