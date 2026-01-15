季營收首次突破兆元大關! AI晶片持續火熱 台積電Q4稅後淨利大增35%

台積電預定 1 月 15 日召開實體法說會，外界除了聚焦 2026 年首季展望及漲價議題，海外佈局預計也將是重點之一。 圖：Shutterstock

[Newtalk新聞] 台積電在去年第四季實現了強勁的業績增長，稅後淨利潤同比增長 35% 至 5057.4 億新台幣，主要得益於市場對先進制程技術的持續旺盛需求。該公司季度營收首次突破 1 兆新台幣大關。

根據台積電週三公佈的財報顯示，第四季合併營收達 1.05 兆新台幣，同比增長 20.5%，每股盈餘升至 19.50 元新台幣。以美元計價，該季度營收為 337.3 億美元，較去年同期增長 25.5%，環比增長 1.9%。

廣告 廣告

這一財務表現超出了市場預期，反映出先進制程節點的盈利能力進一步釋放。公司毛利率在本季度攀升至 62.3%，營業利益率達到 54.0%，均處於歷史高位區間。台積電 2025 年資本支出總計 409 億美元。

截至2025年第三季，台積電在全球晶圓代工市場的市佔率已攀升至71.0%的歷史新高。 圖：取自台積電官網（資料照）

台積電的先進制程技術（包含 7 奈米及更先進工藝）已成為其絕對的營收支柱。財報資料顯示，先進制程的出貨金額占全季晶圓銷售總額的 77%。

其中，目前最頂尖的 3 奈米制程出貨占比進一步提升至 28%，顯示出關鍵客戶正加速向最新工藝節點遷移。5 奈米制程依然是貢獻最大的單一節點，占全季銷售金額的 35%。7 奈米制程則佔據 14% 的市占率。這種以高附加值產品為主的營收結構，確保了公司在市場波動中仍能保持高水準的獲利能力。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

再提「2027」戰爭! 美印太司令 : 「突出戰爭形式」可擾亂決策無需開一槍

烏F-16嚇到不敢升空 ? 蘇-35整合R-77M導彈改寫空戰規則 北約戰術被迫後撤