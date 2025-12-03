季節交替易感冒 中醫教你辨證調理與養正氣防病

每當氣候轉換之際，早晚溫差明顯，人體對外界環境變化的適應力下降，便容易出現「季節性感冒」。感冒即上呼吸道感染，常見的症狀有鼻塞、流鼻水、打噴嚏、喉嚨癢、咳嗽、嘔吐、腹瀉等，有些人還會合併肌肉痠痛、頭痛及全身不舒服的症狀。初鳴堂中醫診所院長周大翔中醫師說明感冒的致病機轉目前並不完全清楚，一般來說，病毒散播的時間以感染後2-7天為最高峰，但是也可能持續兩個星期。感冒病程約為7天，但是有些人的流鼻水、咳嗽可能持續兩個星期以上。這類感冒常見於春秋之交、冬初或冬末之時，中醫稱為「傷風」、「外感」或「時行感冒」。特點是病邪隨季節氣候而變化，臨床表現也不盡相同。周大翔中醫治療強調辨證論治，根據風寒、風熱、暑濕等不同病因，採取相應的治法，以調整人體的「正氣」與「邪氣」平衡，促進自然康復。

周大翔中醫認為，感冒的主要外因是「風邪」侵犯人體。風為「百病之長」，其性輕揚、善行而數變，容易夾雜寒、熱、濕、暑等邪氣共同入侵，導致不同型態的外感。人體若因勞倦、飲食失調、或熬夜過度而導致氣血虛弱、衛外功能下降，則腠理疏鬆，容易被外邪乘虛而入。

當季節轉換，氣候忽冷忽熱，人體調節不及，風邪由口鼻、皮毛而入，與肺氣相搏，導致肺失宣降，出現惡寒、發熱、鼻塞、咳嗽等症狀。若平素脾虛生濕、肺氣不足，或肝火偏旺等體質，外感後症狀往往較重或遷延不癒，形成「體虛感冒」或「夾濕感冒」。

根據不同季節的氣候特性，莊可鈞中醫將感冒分為以下幾型：

春季多風：風熱感冒

春天陽氣漸升，氣候溫暖而多風，外邪以風熱為主。

症狀表現： 發熱較重，微惡風寒，頭痛、咽喉腫痛、口乾、咳嗽有黃痰、鼻塞流黃涕。

治法： 疏風清熱，宣肺解表。

常用方藥：銀翹散加減、桑菊飲加減

冬季嚴寒：風寒感冒

冬季天氣寒冷，人體受寒風侵襲最易出現風寒感冒。

症狀表現： 惡寒重、發熱輕、無汗、頭痛、鼻塞流清涕、咳嗽痰白稀、全身酸楚。

治法： 疏風散寒，宣肺解表。

常用方藥：荊防敗毒散加減、桂枝湯加減

夏季暑濕：暑濕感冒

夏季氣候炎熱潮濕，若貪涼飲冷、久居冷氣房，易使暑濕之邪入侵。

症狀表現： 發熱身重、頭脹、胸悶、倦怠、噁心、口淡不渴、咳嗽痰黏。

治法： 清暑化濕，解表宣肺。

常用方藥：新加香薷飲加減

秋季乾燥：秋燥感冒

秋天氣候乾燥，外感多屬燥邪，傷肺津液。

症狀表現： 乾咳無痰或痰少黏稠、咽喉乾痛、鼻燥、唇乾、微熱、頭痛。

治法： 疏風清熱，潤燥養陰。

常用方藥：桑杏湯加減

《黃帝內經》:「正氣存內，邪不可干」，意思是說只要人體正氣充足，邪氣就不容易侵襲，不容易生病。中醫的「正氣」相當於現代醫學的免疫力，而「邪氣」相當於外在的各種致病因素。人體正氣的強弱受到多方面因素的影響，如先天稟賦、精神狀態、生活環境、飲食起居、鍛煉、年齡等，其中最主要的決定因素是先天稟賦體質。人的精神狀態、生活環境、生活習慣，飲食營養是否均衡，過勞或過逸都可直接影響正氣，使邪氣有機可乘，故《黃帝內經》在描述人體發病機理時曾說「邪之所湊，正氣必虛」。

周大翔解釋想要正氣充足，就要從平常的養身保健做起。感冒期間避免油膩、辛辣與冰冷食物，以免助濕生痰或損傷脾胃。可多飲溫開水，促進代謝。睡眠有助於氣血恢復與免疫修復，避免熬夜，讓身體專注於抗邪過程。在季節交替時，多進行輕度運動如散步、太極、伸展，可促進氣血流通、強健衛外功能，且外出時注意頸部、腰背保暖。最後，情緒波動也會影響氣機運行，保持愉悅心境，有助肺氣調暢、免疫功能提升。

季節性感冒雖屬小病，但若調理不當，易轉為氣管炎、咳嗽久不癒等問題。中醫治療強調辨證施治、扶正祛邪，並重視養生預防。隨著四時變化，順應自然、保養正氣，是遠離感冒的根本之道。平日注意起居飲食，維持良好的作息與心情，才能讓身體在季節交替之際仍保持穩定與健康。



