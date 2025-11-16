季節交替易焦慮 中醫師圖示「吃好 心情好」
[NOWnews今日新聞] 季節變化會影響情緒，尤其在秋冬交替時節，日照減少可能導致季節性情緒失調。台中市潭子區其澤中醫副院長李沛穎中醫師表示，近來常遇到情緒焦慮患者求診，詢問有無「食療」紓解法，他特別匯整成一張圖，讓大家一次看懂如可正確吃，「吃好，心情好」，從飲食改變症狀。
首先是多吃低升糖指數的食物。李沛穎說，吃糖的確會讓人心情比較好，但容易讓血糖波動大，情緒起起伏伏，建議大家還是多吃低升糖指數的食物，例如全麥穀物、蘋果、芭樂。
其次是高蛋白食物，有些含有豐富色胺酸，而色胺酸是血清素、褪黑激素的前驅物，可以協助心情放鬆、幫助入睡。例如：乳製品、蛋黃、堅果等，色胺酸是人體的必須胺基酸，只能透過飲食攝取。
此外，含Omega-3脂肪酸食物，可以降低發炎反應，有研究認為對輕、中度憂鬱症有幫助。例如：鯖魚、秋刀魚、核桃等。
李沛穎表示，多補充維他命C及維他命E，像是：芭樂、奇異果、深綠色蔬菜等。若是要補充硒、鋅類礦物質，可以選擇牛羊肉、燕麥、糙米等。既然無法改變容易焦慮的個性，就從飲食來調理改變吧！
