季節交替肺炎飆升！醫師：以為感冒最危險 這樣做才能保命
肺炎長年位居台灣十大死因第三位，每逢秋冬，隨著流感與多種呼吸道病毒活躍，對高齡長者與慢性病患威脅尤其明顯。對此，亞東醫院副院長彭渝森呼籲，只要「提早預防、正確識別、及時治療」，就能大幅降低肺炎風險，守護全家健康。
肺炎以為是小感冒 長者秋冬要注意
72歲的郭阿嬤患有糖尿病與心臟病，去年冬天出現咳嗽、倦怠，以為只是感冒，沒想到短短兩天後高燒、喘不過氣，被送醫確診肺炎，住院近兩週。她回憶：「那時以為忍一忍就好，沒想到這麼嚴重。」現在她定期接種疫苗，也提醒大家要及早就醫。
亞東醫院家庭醫學部主任陳志道醫師表示，長者免疫反應較弱，症狀常不明顯，若延誤治療，恐併發菌血症、敗血症。他提醒，高齡者若出現呼吸困難、精神不振或食慾下降，務必立即就醫。
三大病原威脅 疫苗是最有效防線
陳志道醫師指出，肺炎常見病原包括肺炎鏈球菌、流感病毒及呼吸道融合病毒（RSV）。接種肺炎鏈球菌與流感疫苗，可顯著降低重症與死亡風險。典型肺炎症狀包括發燒、咳嗽、呼吸急促、胸痛、食慾不振等，若持續惡化應儘速就醫。
他補充，RSV過去被視為「小孩病毒」，但高齡感染率逐年上升，甚至可能重症。目前已有RSV疫苗，建議高齡與慢性病族群與醫師討論是否接種。
高風險族群須警覺 日常防護五重點
不少人誤以為打疫苗就不會感染。陳志道醫師說，疫苗雖無法完全防止感染，但能有效降低重症與住院率，仍是最可靠的保護力。以下族群感染後重症風險更高：
‧65歲以上長者
‧心臟病、糖尿病、慢性腎臟病、COPD等慢性病患者
‧免疫功能低下者、長照機構住民
‧吸菸或長期暴露於二手菸者
除了接種疫苗，生活習慣同樣關鍵。陳志道醫師提醒五大原則：
1. 勤洗手、戴口罩，避免接觸口鼻。
2. 保持室內通風，減少病毒聚集。
3. 遠離菸害，戒菸能顯著降低肺炎風險。
4. 規律運動、均衡飲食，提升免疫力。
5. 若出現呼吸困難、高燒或意識異常，應立即就醫。
他強調，防護應採「疫苗＋生活保健」雙軌並進，從日常細節著手，就能有效預防感染，安心度過秋冬。
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
