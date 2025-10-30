季節咳嗽大爆發！「2週狂咳睡不著」 2族群恐變肺炎
季節交替溫差大，咳嗽患者明顯增加，診所觀察至少增加三成病患，主要源於流感、感冒和呼吸道融合病毒（RSV）的夾擊。患者平均咳嗽時間長達2週，症狀嚴重影響睡眠品質。醫師特別提醒，小孩和長輩若咳嗽超過3週，需警惕可能演變成肺炎。隨著秋冬季節病毒活躍，加上室內群聚風險增加，預計12月中下旬疫情可能再度升溫，威脅更大。
目前門診中咳嗽患者明顯增加，小兒科醫師莊宇龍表示，患者症狀嚴重，「大概就是晚上都會咳到睡不著，而且病程都滿長的，大多數都是兩個禮拜以上。」醫師解釋，若咳嗽持續三週以上就屬於慢性咳嗽，特別是長輩和幼兒需留意是否演變為肺炎。
秋冬季節是呼吸道疾病高峰期，目前腸病毒單週就診人次達8478人，新冠確診仍超過千人，類流感就診更突破11萬人次。莊宇龍指出，「在密閉環境的話，空氣不流通，加上最近都在下雨，很潮濕，所以這個是病毒最喜歡的環境。」他預估下週因明顯降溫，感冒患者可能進一步增加，尤其天冷使人傾向待在室內，沒戴口罩的群聚活動增加感染風險。
咳嗽症狀也有不同類型，有痰的濕咳通常是病毒或細菌感染所致，而乾咳則可能是過敏兒童因鼻涕倒流引起，特別在季節交替時更為明顯。中醫師林芳瑜表示，「本來就過敏的人，突然間變得更嚴重，咳嗽病人至少增加到兩成那麼多。」她特別提醒，黴漿菌感染可能導致咳嗽持續一到兩個月以上。
醫師建議民眾做好預防措施，病毒特別喜歡密閉空間、群聚環境和免疫力下降的人。因此，應戴口罩、保持空氣流通，每天睡足6到7個小時以增強免疫力。雖然持續咳嗽令人困擾，但最基本的應對方法仍是按醫囑服藥、多喝水、充分休息，並避免食用油炸辛辣食物，才能加速康復。
更多 TVBS 報導
入秋後3大病毒猛襲！醫曝門診病患共同點：密閉空間最危險
非洲豬瘟病毒太強！台中染疫豬場清消後 2處仍呈陽性
連假結束小心流感反撲！醫示警「這波特別兇」 有5症狀別輕忽
比照當年新冠！陳時中「穿紅背心」上陣抗非洲豬瘟 網喊安心
其他人也在看
巴西最血腥掃毒！2500警力配重裝備圍剿里約犯罪集團 死亡人數恐破132人
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導巴西近日發動超大規模掃毒行動，在舊都里約熱內盧（RiodeJaneiro）部署2500名警力與重型裝備，對當地販毒集團展開掃蕩。由...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
陳駿季主持非洲豬瘟中央災變中心記者會（3） (圖)
非洲豬瘟中央災害應變中心30日下午在農業部動植物防疫檢疫署舉行記者會，指揮官、農業部長陳駿季（圖）表示，如果順利度過第2及第3階段檢測，達到清零目標，就會開始執行解禁，中央社 ・ 15 小時前
亞幣遭鷹啄嚇貶 央行：匯率走勢難估計
美國聯準會再次降息1碼（0.25個百分點），因市場提前反應，加上主席鮑爾表態12月未必降息，被解讀談話偏鷹，包括新台幣在內的亞幣震盪走貶，中央銀行副總裁朱美麗在立法院備詢時指出，利差只是其中一項因素，當前國際金融市場動盪較大，匯率走勢難估計，升貶由市場供需決定。她並對穩定幣的發展提出看法，指稱因具有支付功能，穩定幣可視為貨幣，其使用情況將對貨幣總計數M2增減產生影響。工商時報 ・ 5 小時前
無照男超速撞飛三姊弟釀二死一傷被輕判？彰化法界人士這樣說
彰化縣伸港鄉2月發生陳姓三姊弟過馬路， 被70多歲蕭姓男子無照超速行駛撞飛倒地，釀兩死一傷慘劇，蕭男被依過失致死罪判處1...聯合新聞網 ・ 15 小時前
朴敘俊愛情劇回歸 《等待京道》12月首播：變身娛樂部記者！元志安為朴敘俊初戀 共譜分手戀人重逢羅曼史！
眼看已經要11月，不少12月新劇也展開宣傳啦！JTBC新劇《等待京道》近期陸續曝光全新物料！該劇確定由朴敘俊搭檔元志安主演！並由《歡迎來到王之國》林賢旭導演執導，《男朋友》、《三十九》劉英雅編劇新作，劇情講述經歷20歲、28歲，兩次戀愛兩次分手之後，李京道和徐智友作為報導出軌緋聞的記者與緋聞主人公的妻子重逢，發生心酸又深情的愛情喜劇故事，新劇定檔在12月壓軸上線！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 23 小時前
加油兼揩油？色男摸女工讀生一把 被判拘役30天
苗栗縣一名男子到加油站加油，趁女工讀生不注意，用手碰觸女工讀生的腰，吃上性騷擾官司，且該女工讀生未滿18歲，依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑，惟苗栗地方法院調查查無證據證明男子知悉女工讀生未滿18歲，依性騷擾罪，判處男子拘役30天。自由時報 ・ 1 小時前
毒駕？新莊通緝犯連撞2車害3人傷 車內搜出K他命
毒駕？新莊通緝犯連撞2車害3人傷 車內搜出K他命EBC東森新聞 ・ 15 小時前
加油！威力彩本期頭獎槓龜 下期保證2億元
台彩30日晚間公布威力彩最新1期第114000087期獎號，第1區由小到大依序為13、14、17、20、21、24，第2區獎號為02。不過本期頭獎未送出，下期頭獎保證2億元，實際中獎獎號、派彩結果以台彩公布為準。中天新聞網 ・ 10 小時前
回憶殺！蜜雪薇琪成員消失17年現身 模樣曝光體力驚人
【緯來新聞網】昔日偶像女團「蜜雪薇琪」成員「蜜雪」2008年結婚後，於隔年產下一女，之後便淡出螢光幕緯來新聞網 ・ 20 小時前
坦言與王子已多年沒聯絡 羅志祥：我沒有資格評論別人的事
王子（邱勝翊）近日捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，雖在昨（29）日發聲否認介入他人家庭，但也坦言與女方確實「超過了朋友的界線」。多年球友羅志祥（小豬）今（30）日出席全台語新歌〈做伙〉MV特映會，被問及此事時語氣謹慎表示：「我沒有資格評論別人的事。」透露兩人已多年未聯絡，只希望對方能妥善面對風波。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 1 天前
日本人胰臟癌發生率高！醫揭「1飲食習慣」釀禍
歌手坣娜罹胰臟癌辭世，享年59歲，胰臟癌再度受到關注。胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，胰臟癌是國人癌症死因的第7名，而以鄰近的日本來看，其飲食雖常被認為養生，不過數據顯示，日本胰臟癌發生率也很高，主要與飲食有關，其「甜食」大多特別甜。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
無聲癌王太可怕「8招預防胰臟癌」！7族群高風險、4飲食少吃
無聲癌王太可怕「8招預防胰臟癌」！7族群高風險造咖 ・ 16 小時前
從85→55kg驚人變身！韓妞「吃飯改變1件事」輕鬆甩肉30公斤，還能喝可樂吃炸雞不復胖！
想減肥又不想放棄快樂人生？這位韓妞徐宥真（Seoyujin音譯）從85kg→55kg，狂甩30公斤，還能開心喝可樂、吃炸雞！她靠的不是節食，而是掌握「4個關鍵瘦身祕訣」，體脂一路掉、皮膚還變女人我最大 ・ 1 小時前
日本95歲奶奶血管年齡僅20歲！逆齡長壽全靠這樣做 1招幫血管做彈力操
日本有一位95歲奇蹟奶奶佐藤秀接受健康檢查時，意外發現身體年齡只有36歲、血管年齡更只有20歲，到底奶奶是怎麼保養身體，才能如此年輕逆齡？ 95歲奇蹟阿嬤的逆齡術 觀察佐藤秀的身體狀況，身高1健康2.0 ・ 1 天前
中國10歲男童術後「消化系統被無故切除」 母崩潰求真相：靠注射營養液維生
山東菏澤一名12歲男童小燁（化名）原本健康活潑，卻因10歲時一場意外和一次手術，從此改變了一生。2023年10月26日，小燁在校園和同學玩耍時撞傷肚子，經醫院檢查竟被診斷出腹腔腫瘤，後續又於手術過程中切除胰腺、十二指腸、大部分胃與小腸。孩子母親崩貴表示，如今孩子無法正常進食，只能依靠靜脈注射營養液維生。太報 ・ 18 小時前
「上任2個月」石崇良大刀闊斧改革 醫界驚：同仁安全帶請繫緊！
衛福部長石崇良自上任至今近二個月，短短一個多月內推出多項醫療改革措施，包括假日急症中心（UCC）、到落實分級醫療，提高未經轉診至醫學中心的就醫費用，被醫界喻為少見的「行動派部長」。台灣基進秘書長及心臟血管外科醫師吳欣岱29日也發文表示，這些一口氣提出的議題讓人感到驚訝，並呼籲醫療同仁「安全帶請繫緊！」。中天新聞網 ・ 1 天前
糖尿病非絕症！ 醫建議3招積極控糖 生活也能與常人無異
台中49歲林姓男子，近來常感到口渴，體重也莫名減輕，就醫檢查才發現血糖高達600mg/dl，糖化血色素更是超過13%，確診糖尿病急性症狀住院治療，讓他相當沮喪；另一位52歲張姓女子，有糖尿病家族史，近日也檢查出糖化血色素、空腹血糖超標，擔心將與併發症為伍，所幸兩人經由飲食控制、規律運動與按時服藥，都自由時報 ・ 18 小時前
蘋果什麼時候吃最好？一天可以吃多少？營養師揭「正確食用時機」
蘋果因其高營養價值而廣受推崇，甚至有「一天一顆，醫生遠離我」的說法。蘋果富含多種對健康有益的成分，像是多酚、膳食纖維和鉀等，那麼，何時食用蘋果能更有效地攝取其營養呢？《優活健康網》特摘此篇，專家指出，每天建議攝取1顆蘋果，若要有效地吸收蘋果的營養，最佳食用時機是早上，可有效補充身體能量。優活健康網 ・ 1 天前