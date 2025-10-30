季節咳嗽大爆發！「2週狂咳睡不著」 2族群恐變肺炎

季節交替溫差大，咳嗽患者明顯增加，診所觀察至少增加三成病患，主要源於流感、感冒和呼吸道融合病毒（RSV）的夾擊。患者平均咳嗽時間長達2週，症狀嚴重影響睡眠品質。醫師特別提醒，小孩和長輩若咳嗽超過3週，需警惕可能演變成肺炎。隨著秋冬季節病毒活躍，加上室內群聚風險增加，預計12月中下旬疫情可能再度升溫，威脅更大。

近期咳嗽病患變多，診所表示至少增加三成，病因大多是感冒、流感或者是感染RSV。（圖／TVBS）

目前門診中咳嗽患者明顯增加，小兒科醫師莊宇龍表示，患者症狀嚴重，「大概就是晚上都會咳到睡不著，而且病程都滿長的，大多數都是兩個禮拜以上。」醫師解釋，若咳嗽持續三週以上就屬於慢性咳嗽，特別是長輩和幼兒需留意是否演變為肺炎。

醫師表示近期因為溫度變化大、潮濕，利於病毒、細菌成長，因此感冒的人也變多。（圖／TVBS）

秋冬季節是呼吸道疾病高峰期，目前腸病毒單週就診人次達8478人，新冠確診仍超過千人，類流感就診更突破11萬人次。莊宇龍指出，「在密閉環境的話，空氣不流通，加上最近都在下雨，很潮濕，所以這個是病毒最喜歡的環境。」他預估下週因明顯降溫，感冒患者可能進一步增加，尤其天冷使人傾向待在室內，沒戴口罩的群聚活動增加感染風險。

校園裡群聚感染，也是感冒病患增加的原因之一。（圖／TVBS）

咳嗽症狀也有不同類型，有痰的濕咳通常是病毒或細菌感染所致，而乾咳則可能是過敏兒童因鼻涕倒流引起，特別在季節交替時更為明顯。中醫師林芳瑜表示，「本來就過敏的人，突然間變得更嚴重，咳嗽病人至少增加到兩成那麼多。」她特別提醒，黴漿菌感染可能導致咳嗽持續一到兩個月以上。

醫師建議民眾做好預防措施，病毒特別喜歡密閉空間、群聚環境和免疫力下降的人。因此，應戴口罩、保持空氣流通，每天睡足6到7個小時以增強免疫力。雖然持續咳嗽令人困擾，但最基本的應對方法仍是按醫囑服藥、多喝水、充分休息，並避免食用油炸辛辣食物，才能加速康復。

