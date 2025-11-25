季節轉換易EMO？每日曬太陽20分鐘、規律作息防憂鬱

秋冬季節轉換時，不少民眾可能出現情緒低落、疲倦等症狀，這並非單純的懶散，而是季節變化對人體生理時鐘的影響。建議保持規律作息、適度曬太陽，若症狀持續超過兩週且影響日常生活，應尋求專業協助。

當陽光減少時，體內血清素分泌量下降，褪黑激素則增加，容易導致疲倦與憂鬱感。（示意圖／Pexels）

國泰綜合醫院精神科臨床心理師陳惠娟表示，進入秋冬後，日照時間縮短會影響大腦中調節情緒及日夜節律的生理時鐘。當陽光減少時，體內血清素分泌量下降，褪黑激素則增加，容易導致疲倦與憂鬱感。此外，天氣變冷使人減少外出，社交活動減少，更容易感到孤單與焦慮。

「年底前的績效考核、報告結案、假期安排與家庭聚會，常讓人覺得責任繁重且喘不過氣。」陳惠娟解釋，當焦慮無法適當排解時，可能轉化為頭痛、失眠、胃口改變或慢性疲倦等身體症狀，形成惡性循環。

專家指出，秋冬季常見的心理困擾包括季節性情感疾患、一般性情緒低落與焦慮、睡眠障礙等。季節性情感疾患是憂鬱症的一種類型，症狀包括情緒低落、嗜睡、食慾增加及對事物失去興趣。在北半球高緯度地區發生率可達5-10%，台灣因氣候較溫和，比例較低，但仍有季節性情緒波動的民眾。

為維持秋冬季節的心理健康，陳惠娟建議民眾每天至少進行20-30分鐘戶外活動，確保充足日光照射。（示意圖／Pixabay）

為維持秋冬季節的心理健康，陳惠娟建議民眾每天至少進行20-30分鐘戶外活動，確保充足日光照射；保持固定作息，避免長時間午睡；規律運動促進血清素與多巴胺分泌；透過情緒日記、放鬆技巧及社交支持進行心理調適；並保持居家環境明亮，增加生活中的小確幸。

「心理健康和身體健康同樣重要。」陳惠娟強調，若情緒低落、疲倦或睡眠困擾持續超過兩週，甚至影響工作與人際關係，就應尋求專業協助。臨床心理師可協助釐清壓力來源，教導情緒調節技巧；精神科醫師則可視情況搭配藥物治療，幫助身體恢復平衡。

