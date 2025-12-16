季節限定生態美景 大漢溪濕地芒花綻現冬候鳥齊聚

【民眾新聞葉柏成新北報導】近日冬意明顯！新北市大漢溪兩岸步道，河畔、池邊與草生地成片白色芒花隨風擺動，彷彿輕柔白浪掠過河谷，是別具季節轉換氣息的景觀。

高灘處長黃裕斌表示，大漢溪河濱的季節焦點正式轉向冬日濕地景觀。冬季水位、溼度與氣溫變化將使河岸植群呈現枯黃色調，清晨更時常出現薄霧籠罩的水域；夜間低溫讓草葉結上細小露珠，使整片濕地呈現靜謐柔和的冬季光影。

他說，一般所稱的「芒花」多指禾本科秋季開花的植物，包括甜根子草、蘆葦及芒草等，至 12 月仍可見芒花搖曳。芒花在台灣早期農村生活中佔有一席之地，花穗曾被綁作掃帚材料，甜根子草更是不少長輩的野生童年零嘴，帶來濃厚的田野回憶。

《圖說》冬日濕地景觀不少鳥類駐足，呈現靜謐柔和的冬季光影。〈高灘處提供〉

黃裕斌指出，大漢溪人工濕地分布板橋、土城、樹林等區域，周遭自行車道視野開闊、動線友善，無論單車踏青、親子散步或自然觀察都十分適宜。12 月天氣涼爽、陽光柔和，是欣賞芒花季尾段與初冬濕地景色的絕佳時機。也提醒民眾，冬日清晨步道較濕滑，賞景時請留意腳步並共同維護生態環境。

經常在附近慢跑的朱先生表示，大漢溪沿線不少低灘處都有長芒花，欣賞芒花不必跑山上，在新海濕地另可以看到蒼鷺、花嘴鴨等冬候鳥，以及小白鷺、夜鷺、紅冠水雞、白腹秧雞等常客共聚一堂，於濕地水岸及淺水區覓食或停棲，是冬季濕地的重要生態亮點。

《圖說》位於大漢溪濕地旁多有芒花，為禾本科秋季開花的植物。〈高灘處提供〉

在賞鳥遊憩之餘，欲深入了解大漢溪人工濕地的故事，歡迎造訪位於華江橋下的「大漢溪濕地生態廊道導覽中心」，提供預約導覽服務，認識人工濕地的多重功能與保育意義。

【交通及導覽資訊】：

1.交通資訊

新海二、三期人工濕地

(1)公車 310、307、810、857、786至「板橋國中，板橋435藝文特區」下車→新月橋至新海二、三期人工濕地

(2) 板橋四汴頭越堤道(停車場)或湳仔溝橫移門進入→大漢溪自行車道(向北)→新海三期人工濕地，步行約15分鐘。

《圖說》大漢溪沿線河岸不少私密景點長有芒花，賞芒花不必至山上。〈高灘處提供〉

2.導覽資訊(大漢溪濕地生態廊道導覽中心)：

(1)地點：新北市華江橋下河濱公園

(2)服務時間：每週二至週日上午9時至下午5時(週一休館)

(3)高灘處官網https://www.hrcm.ntpc.gov.tw/