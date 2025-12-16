季節限定生態美景 大漢溪濕地芒花綻現冬候鳥齊聚

cnews204251216a04

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

隨著年末將近，氣溫逐漸下降。早晨空氣更加清冷，傍晚風勢也帶來明顯冬意。新北市高灘地工程管理處表示，此時漫步於新北市大漢溪兩岸步道，能在河畔、池邊與草生地，看見成片白色芒花隨風擺動，彷彿輕柔白浪掠過河谷，是別具季節轉換氣息的景觀。還可以看到蒼鷺、花嘴鴨等冬候鳥，以及小白鷺、夜鷺、紅冠水雞、白腹秧雞等常客共聚一堂。

高灘地工程管理處表示，一般所稱的「芒花」，多指禾本科秋季開花的植物，包括甜根子草、蘆葦及芒草等，一直到每年的12月仍可見芒花搖曳。芒花在台灣早期農村生活中，佔有一席之地，花穗曾被綁作掃帚材料，甜根子草更是不少長輩的野生童年零嘴，帶來濃厚的田野回憶。

高灘地工程管理處處長黃裕斌表示，大漢溪河濱的季節焦點，正式轉向冬日濕地景觀。冬季水位、溼度與氣溫變化，將使河岸植群呈現枯黃色調，清晨更時常出現薄霧籠罩的水域；夜間低溫讓草葉結上細小露珠，使整片濕地呈現靜謐柔和的冬季光影。

大漢溪沿線不少低灘處都有長芒花，欣賞芒花不必跑山上。在新海濕地，另外可以看到蒼鷺、花嘴鴨等冬候鳥，以及小白鷺、夜鷺、紅冠水雞、白腹秧雞等常客共聚一堂，於濕地水岸及淺水區覓食或停棲，是冬季濕地的重要生態亮點。

黃裕斌說，大漢溪人工濕地，分布於板橋、土城、樹林等區域，周遭自行車道視野開闊、動線友善，無論單車踏青、親子散步或自然觀察都十分適宜。12月天氣涼爽、陽光柔和，是欣賞芒花季尾段與初冬濕地景色的絕佳時機。也提醒民眾，冬日清晨步道較濕滑，賞景時請留意腳步並共同維護生態環境。

高灘地工程管理處表示，若想更深入了解大漢溪人工濕地的故事，歡迎造訪位於華江橋下的「大漢溪濕地生態廊道導覽中心」，提供預約導覽服務，讓大小朋友在賞鳥遊憩之餘，也能認識人工濕地的多重功能與保育意義。

照片來源：新北市府提供

