季節限定美景 貢寮環保公園落羽松與「這裡」吸引不少好「攝」之人！



變色的落羽松展現一種濃郁的「歐美風情」，圖為雙溪牡丹落羽松秘境(圖為114年資料照)





【旅遊經 洪書瑱報導】





秋冬除了「楓」「芒」現蹤外，1月份也正是觀賞落羽松最美變色的時刻，由於在台灣，落羽松最常被種植在水池或溪流邊，橘紅色的樹影倒映在如鏡的水面上，展現一種濃郁的「歐美風情」，是許多好「攝」之人或網美取景的熱門景點，現在要介紹新北一處景點，「這裡」的落羽松已迎來秋冬最美時刻。目前新北市貢寮環保公園，成片落羽松逐漸轉為金黃與橘紅色調，與河岸倒影相互輝映，層次豐富的自然景色宛如夢幻畫卷般療癒登場，季節限定美景，正是最佳打卡時機。



貢寮環保公園內開闊草地與林蔭交織，營造出悠閒漫遊氛圍







貢寮環保公園內動線平緩順暢，落羽松林蔭沿步道延伸，適合漫步或騎乘自行車穿梭其間



貢寮環保公園位於貢寮區公所後方，貢寮環保公園以原自然地貌為基底，重新規劃設計落雨松景觀步道與砌石水道，串聯整體園區動線。園區內大片落羽松景觀成為秋冬季節最具代表性的亮點，沿著水岸與草坪錯落種植，隨季節轉換呈現金黃、橘紅交織的色彩，與園區內濕地、生態池及開闊視野相互輝映，營造出層次豐富、悠閒舒適的海線漫遊景致，適合親子家庭、鐵馬旅人與喜愛輕鬆漫步的遊客前來感受自然之美。欲前往的民眾，可由貢寮車站步行約15分鐘抵達，亦可從雙溪落羽松秘境騎行Youbike至此。









雙溪牡丹落羽松秘境褪去葉色的落羽松，樹幹與枝條在光影映照下營造出寧靜的冬日氛圍







雙溪牡丹落羽松秘境內，還可以近距離捕捉列車與落羽松交織畫面





另外，也建議民眾從貢寮環保公園騎乘Youbike，至雙溪牡丹落羽松秘境，位於雙溪火車站與牡丹火車站之間，原為臺鐵改道後所留下的腹地，現已種植大片的落羽松，園區規劃友善坡道架高觀景平臺，兼顧動植物棲息需求與雨水入滲效率，營造人與自然共融的永續空間。整體景觀隨季節更迭展現不同風貌，入冬後落羽松褪去葉色，枝幹線條更顯分明，筆直挺立的樹影在光影映照下展現內斂而沉靜的冬季景致。由於緊鄰現行臺鐵軌道，遊客可近距離捕捉列車穿梭於落羽松旁的畫面，成為鐵道迷喜愛的夢幻拍攝景點。

新北市政府表示，漫遊山海線遊程著眼於低碳旅遊，整合牡丹十三層親水公園、雙溪落羽松秘境、魚行驛站及貢寮環保公園等景點，以鐵路、公車、自行車等綠色運具連接遊憩據點，深入感受山城聚落與自然環境交織的生活風景，打造兼具休閒與深度的旅遊體驗。而目前秋冬限定的落羽松美景正值最佳觀賞期，歡迎大家親自體驗漫遊山海線遊程，放慢腳步，在林間感受季節流轉的靜謐與美好，為旅程留下難忘的自然記憶。





相關訊息可至新北市觀光旅遊網網站( https://tour.ntpc.gov.tw/ )或新北旅客Facebook粉絲專頁查詢。

