季節限定 新北貢寮環保公園落羽松林療癒浪漫登場

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市貢寮環保公園落羽松，迎來秋冬最美時刻。新北市政府觀光旅遊局表示，成片落羽松逐漸轉為金黃與橘紅色調，與河岸倒影相互輝映，層次豐富的自然景色，宛如夢幻畫卷般療癒登場，季節限定美景，現在正是最佳打卡時機。

觀光旅遊局表示，新北市漫遊山海線遊程，著眼於低碳旅遊，整合牡丹十三層親水公園、雙溪落羽松秘境、魚行驛站及貢寮環保公園等景點，以鐵路、公車、自行車等綠色運具連接遊憩據點，深入感受山城聚落與自然環境交織的生活風景，打造兼具休閒與深度的旅遊體驗。

新北市府表示，貢寮環保公園位於貢寮區公所後方，可由貢寮車站步行約15分鐘抵達，亦可從雙溪落羽松秘境騎行Youbike到達。貢寮環保公園以原自然地貌為基底，重新規劃設計落雨松景觀步道與砌石水道，串聯整體園區動線。園區內大片落羽松景觀成為秋冬季節最具代表性的亮點，沿著水岸與草坪錯落種植，隨季節轉換呈現金黃、橘紅交織的色彩，與園區內濕地、生態池及開闊視野相互輝映，營造出層次豐富、悠閒舒適的海線漫遊景致，適合親子家庭、鐵馬旅人與喜愛輕鬆漫步的遊客前來感受自然之美。

觀光旅遊局表示，另外也可由貢寮環保公園，騎乘Youbike至雙溪牡丹落羽松秘境，位於雙溪火車站與牡丹火車站之間，原為台鐵改道後所留下的腹地，現已種植大片的落羽松，園區規劃友善坡道架高觀景平臺，兼顧動植物棲息需求與雨水入滲效率，營造人與自然共融的永續空間。

雙溪牡丹落羽松秘境景觀，隨季節更迭展現不同風貌，入冬後落羽松褪去葉色，枝幹線條更顯分明，筆直挺立的樹影，在光影映照下，展現內斂而沉靜的冬季景致。由於緊鄰現行台鐵軌道，遊客可近距離捕捉列車，穿梭於落羽松旁的畫面，成為鐵道迷喜愛的夢幻拍攝景點。

新北市政府觀光旅遊局表示，秋冬限定的落羽松美景，正值最佳觀賞期，可親自體驗漫遊山海線遊程，放慢腳步，在林間感受季節流轉的靜謐與美好，為旅程留下難忘的自然記憶。

照片來源：新北市府提供

