季芹北海道遇暴雪嘆：母子三人漂流 「兩天行程告吹」損失金額曝

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星季芹和王仁甫結婚20年，育有一子一女，家庭生活美滿。昨（15日）她在社群中分享全家出遊的小插曲，透露本來要從北海道搭機飛往東京，不料卻遇上大暴雪導致班機停飛，對此，季芹感到十分無奈，直呼：「母子三人漂流記」。

季芹指出當天班機被取消後，最快能夠等待的時間點為隔日的晚上9點，但由於無法保證能否順利起飛，因此季芹果斷改變方案，選擇搭新幹線前往東京，不過因為需要先搭火車到涵館轉車，不只導致兩天行程全沒了，還需要負擔三人機票退票費用45000日幣（約台幣9100）以及新幹線票價105000日幣（約台幣21300）。

雖然行程被打亂，不過季芹仍保持正面心態，直言：「來都來了」，決定「衝一波函館朝市吧」，笑說這是母子三人的漂流記，至於老公王仁甫的班機則正常起飛，但也延誤到半夜兩點才抵達，讓季芹不免附上兩個嘆氣符號，顯見心中有著滿滿無奈，網友見狀留言安慰季芹表示「都發生了，那就享受當下」、「安全最重要」。

季芹母子三人遇暴雪，導致飛往東京的班機取消。（圖／翻攝自季芹IG）

