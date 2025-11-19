季芹婚禮前夜大吵痛哭！怒吼王仁甫「我不結婚了」 爸爸一段話讓她鼻酸：很對不起

藝人季芹在2005年和王仁甫結婚，今年將迎來20週年紀念日，溫馨的家庭生活一直為人稱道。不過，季芹近日在節目上透露，其實當初舉辦婚禮之前，兩人曾經嚴重地大吵一架，還氣到脫口說出「不結婚了」，當時雙方親友都已經到現場，氣氛一度超級尷尬！

季芹在節目《女王大人》分享這段經歷，當年兩人是先登記結婚，等到女兒年紀稍長、足夠擔任花童時，才補辦了結婚典禮。為了躲避狗仔，他們特地遠赴關島舉辦婚禮，只邀了約二三十名親友，婚禮前一晚開心玩耍，還安排了海灘烤肉派對、火舞表演，低調而開心地慶祝。

當時季芹因為心情大好，喝酒喝到有點微醺，興奮地拉著每一個賓客合照，怎知拍著拍著，就發現王仁甫臉色不太好看。她本來還要再向其他親友敬酒，王仁甫卻突然上前阻止，語氣有點衝：「妳確定妳還要這樣喝嗎？」她聽了也有點不高興，兩人互相回嘴，火氣都漸漸變大，但礙於旁邊還有賓客在看，便冷著臉走遠了一些，到海灘旁邊的一個隧道口談話。

季芹和王仁甫吵架，脫口說不想結婚了。（圖片來源：YouTube 緯來綜合台）

當時季芹相當不解，大聲質問：「我的婚禮為什麼我不能開心？」但王仁甫認為再開心也應該看場合，兩個人互不相讓，越吵越大聲。最後王仁甫嗆聲「那妳現在想怎樣」，季芹大吼：「怎樣？我現在不想結婚了，我很不爽！」而王仁甫也不甘示弱地說：「好啊！不結就不結！」

兩人不知道的是，當時他們站在隧道邊，以為賓客都聽不到，其實聲音全都清晰地傳了過去，讓全場親友相當尷尬。而他們還以為沒人注意，在王仁甫質問「賓客怎麼辦時」，季芹甚至氣到說出：「那就演啊！演到明天婚禮結束，回去就離婚！」王仁甫還一口答應「好」，雙方到最後都互不相讓。

季芹坦言，當時她都已經氣哭了，回到親友面前還真的假裝沒事，等派對結束後又去彩排婚禮，殊不知家人早就心知肚明。直到一起搭電梯時，爸爸突然平靜地對王仁甫說：「仁甫，我最小的女兒就要交給你了。你也是有女兒的人，以後你就會懂我的心情，我希望你好好照顧她。」當下讓她心裡愧疚萬分，覺得「很對不起爸爸」。

爸爸對王仁甫說的一段話，讓季芹紅了眼眶。（圖片來源：YouTube 緯來綜合台）

不過，王仁甫似乎把這番話聽進了耳裡，隔天雖然什麼都沒說，但一改前一晚的態度，對季芹極盡體貼和溫柔，簡直像換了一個人。那天她牽著爸爸的手步入禮堂，門一開就看到王仁甫已經哭花了妝，兩人順順利利地在親友祝福中辦完了婚禮，留下感動回憶，自然也沒再提起要離婚的事。

現在回想起這場婚前鬧劇，兩個人已經能當成笑話來講，王仁甫最近還開玩笑跟她說過：「你看，一場戲演了20年，我們演得好不好？」如今婚姻平穩，也成為許多人稱羨的明星夫妻。

