季芹愛女19歲了！父母出手「馬拉松規格慶生」 竟先道歉女兒未來另一半

王仁甫和季芹的女兒滿19歲，全家一起開心慶生。（圖／翻攝自季芹IG）

女星季芹和王仁甫結婚20年，育有一子一女，家庭生活美滿。昨（3日）季芹在社群提到女兒滿19歲了，感慨時間過得很快，同時分享女兒慶生行程是「馬拉松規格」，讓她不禁對女兒未來另一半說聲「抱歉」。

季芹發文提到女兒19歲生日，正好全家人都在東京，因此她跟王仁甫也特別安排「從醒來一路玩到生日結束」的慶生行程，而季芹還在文中開玩笑對女兒未來另一半道歉，認為把生日過到宛如馬拉松的規格，「未來她的另一半，真的要傷腦筋囉」。

至於實際行程的內容，季芹也賣關子，呼籲大家要鎖定他們的YouTube頻道，從季芹曝光的母女合照可以發現，19歲女兒跟季芹同樣都有漂亮的瓜子臉蛋以及一雙大眼睛，甜美長相也讓網友狂讚「基因太好了」。

