季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩

記者鄭尹翔／台北報導

藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。

王仁甫和季芹的女兒滿19歲，全家一起開心慶生。（圖／翻攝自季芹IG）

季芹透露，剛好生日當天全家都在東京，因此特別規劃「從醒來一路玩到生日結束」的滿檔慶生路線，拍照、體驗活動、美食行程接力不間斷，行程滿到連她自己都笑稱：「未來她的另一半真的要傷腦筋囉！」

季芹在社群平台感性寫下：「時間快得讓人措手不及，一眨眼我們居然把女兒養到 19 歲了。」並再度強調自己和王仁甫的「行程強迫症式」用心，讓這場生日驚喜顯得格外具儀式感，也成為一家人共同的珍貴回憶。她也分享這次活動全程都有拍攝記錄，預計將上傳至 YouTube《芹仁 PlayWhat》頻道，讓粉絲期待能一睹「KPI 等級」的東京慶生特輯。

