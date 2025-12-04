季芹愛女19歲遊日慶生！複製美貌「甜笑小酒窩」曝光

娛樂中心／饒婉馨報導

女星季芹於2006年與男團5566成員王仁甫結婚，婚後育有1子1女，季芹也經常在社群媒體分享一家人的日常。近日，她分享幫愛女樂樂慶祝19歲生日的照片，與老公在日本東京幫她舉辦了「超級馬拉松」等級的慶生行程，還先向女兒未來的另一半說抱歉，表示之後真的要傷腦筋囉。









季芹（左圖最右、右圖最右）替愛女樂樂（左圖最左、右圖最右）慶祝19歲生日，兩人露齒笑模樣超像。（圖／翻攝自IG ＠chin_chin416）

季芹與老公王仁甫結婚19年，育有1子1女，近日在日本東京幫女兒樂樂慶祝19歲生日，於昨（3）日連續發出一系列與愛女的合照，並表示「時間真的快得讓人措手不及，一眨眼，我們居然把女兒養到19歲了，今年樂樂生日剛好我們家在東京，身為芹仁這種，把安排行程當人生KPI在衝的爸媽，怎麼可能不來一個『從醒來一路玩到生日結束』的超級馬拉松生日」，她忍不住先跟未來女婿道歉，寫下「把生日過到這個規格了，未來她的另一半，真的要傷腦筋囉」。母女合照中，季芹依舊保養得宜，完全看不出她已經49歲了，女兒樂樂留著一頭中長捲髮，笑起來的樣子有媽媽的神韻，她還有虎牙、酒窩的亮眼特徵，她穿著平口連身白毛衣，整體看起來甜美又優雅。

王仁甫（左）的愛女樂樂（右），在東京過了像超級馬拉松的生日行程。（圖／翻攝自IG ＠chin_chin416）

季芹除了常分享生活日常，發出與子女、寵物的照片，還有跟老公王仁甫還有經營一個Youtube頻道，她告訴網友「KPI 等級」的生日行程將會發布於頻道。當貼文一發出，就引來大批網友留言恭喜、按讚，直言「去年的生日才認識樂樂，那麼快又一年了」、「好喜歡你們一家的互動！快樂的一家人」、「加拿大的楓葉，是小耶（季芹、王仁甫的兒子）的替身跟你們一起全家旅遊慶生吧！」、「時間真的很快！！一路看著芹姐懷孕一直到現在樂樂長大都19歲了」、「期待播出」。





原文出處：

