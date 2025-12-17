季芹爆料王仁甫誇張失誤！ 帶女兒經歷東京驚魂夜

季芹今在社群媒體爆料老公王仁甫的誇張失誤，害她跟女兒度過了一個東京驚魂夜。（翻攝自季芹IG）

藝人季芹今（17）日在社群媒體爆料老公王仁甫的誇張失誤，去日本旅遊時，竟把飯店訂錯時間了，他們試圖找尋其他能入住的飯店，但價格都貴得嚇人，害得她跟女兒度過了一個東京驚魂夜。

季芹今天在IG爆料王仁甫去日本旅遊時的誇張失誤，她提到從輕井澤坐新幹線到東京的前10分鐘，王仁甫突然發現自己訂錯飯店日期，而且不是訂錯一天，不是少訂一晚，是直接把11/22訂成12/22，「更可怕的是，那天剛好遇上東京大連假，居然到處滿房」。

廣告 廣告

季芹透露當時情況，3人拚命上網找房間，但只剩一間的房間價格都高到嚇人，一晚將近台幣4萬起跳，還有一晚十幾萬的，看到那個數字，也太傻眼了吧？！「拖著行李，連車站附近的寄物櫃都滿了，天啊！站在東京街頭，難道我們要帶著女兒，露宿新宿公園了嗎？」

最後季芹並未透露怎麼解決住宿的問題，而是在下方附上「芹仁PlayWhat」YouTube的頻道連結，預告東京驚魂夜的「完整實錄」都呈現在YouTube的影片內了。

更多鏡週刊報導

快訊／夏于喬宣布懷孕喜訊！ 甜喊：沒想到我得到最大的獎了

才花300元！贏回大樂透2.17億元頭獎 台彩曝幸運兒買法

政院、立院互相「卡死」現況 黃暐瀚曝無法釋憲：只能等民意決定