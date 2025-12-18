季芹還原東京驚魂夜 素顏入鏡「49歲凍齡膚況」意外成焦點

王仁甫、季芹一家在東京差點露宿街頭。（圖／翻攝自王仁甫和季芹之永遠的芹仁 臉書）

演藝圈夫妻檔王仁甫、季芹結婚將近20年，育有一對兒女，一家四口感情緊密，經常透過社群分享生活點滴，溫馨互動深受粉絲喜愛。近日一家人前往日本旅遊，卻意外上演一場「驚魂夜」，行程出包引發討論。而季芹49歲素顏入鏡的真實狀態，更成為網友另一個熱議焦點。

夫妻倆將這段過程拍成影片分享，事後回顧時，季芹以「完全素顏」狀態入鏡，意外成為全片大亮點，由王仁甫掌鏡，近距離鏡頭特寫下，季芹的皮膚白皙細嫩、緊緻有光澤，幾乎看不到瑕疵，完全看不出已經49歲，讓網友紛紛驚呼這狀態根本凍齡。

廣告 廣告

影片中，王仁甫還貼心詢問老婆：「你素顏可以嗎？」，季芹則嬌嗔說：「你不是說我素顏也很漂亮？」，王仁甫則趕緊解釋，只是擔心老婆素顏上鏡頭會不會介意，夫妻間自然又甜蜜的互動，讓不少網友被閃瞎。

季芹素顏入鏡，49歲狀態被讚凍齡。（圖／翻攝自YouTube／ 芹仁PlayWhat）

原來此趟旅程因遇上北海道暴風雪，班機被迫取消，一家人臨時改搭新幹線前往東京。然而，就在抵達東京前10分鐘，王仁甫突然神情慌張，坦承自己訂錯飯店日期，而且不是少訂一天，而是直接把11月22日訂成12月22日，整整差了一個月。更崩潰的是，當時正好遇上東京大連假，市區飯店幾乎全數客滿，僅剩房價動輒4萬元起跳，甚至高達十幾萬元，讓一家人拖著行李一度流落街頭。

最後，在飯店一房難求、車站寄物櫃也全滿的情況下，季芹終於找到一間能休息過夜的三溫暖，成功解救一家人差點在異地露宿街頭的窘況。雖然旅程狼狽，但夫妻默契與季芹的超強素顏狀態，反而成了這支影片意外被討論的亮點。

更多中時新聞網報導

NBA》康寧漢救活塞 復仇之戰擒綠軍

世足賽》首次三國合辦 跨國移動成挑戰

送別坣娜 夫曝她最後一年失語失明