季芹一家北海道遇大暴雪 班機取消「損失金額曝光」

王仁甫、季芹一家人在北海道遇到大暴雪，班機取消改搭新幹線。（翻攝自王仁甫和季芹之永遠的芹仁 臉書）

演藝圈夫妻檔王仁甫、季芹結婚將近20年，育有一對兒女，一家四口感情緊密，不時透過社群平台分享生活點滴，展現平凡卻溫馨的家庭互動。昨（15日）季芹就在臉書發文，曝光一家人日本行程中突如其來的插曲，原本浪漫的雪景之旅，因一場暴雪瞬間面臨「行程大考驗」。

季芹透露，全家近日前往北海道滑雪，結束後原計畫搭機飛往東京繼續旅程，沒想到遇上北海道大暴雪，導致班機臨時取消，讓一家人措手不及，她無奈寫下：「原本昨天預定飛往東京，結果北海道大暴雪，我們的班機被取消了」，並說明下一班能候補的航班竟要等到第二天晚上9點，且仍無法保證能正常起飛，讓原本安排好的行程瞬間亂了套。

在多方考量後，季芹與家人決定放棄等待飛機，「所以決定取消機票改搭新幹線，我們要從札幌機場坐火車到函館，再從函館搭早上的新幹線前往東京 」，等於多花了不少時間與體力。季芹也坦言，因為這個突發狀況，直接讓原訂兩天的行程沒了，在交通費上更是傷荷包，「機票退票日幣¥45000（約新台幣9100元）；買新幹線到東京¥105000（約新台幣21000元）。」

不過，即使旅途一波三折，季芹仍展現樂觀心態，自我安慰「來都來了」，乾脆把握機會衝一趟函館朝市，還笑稱這趟行程是「母子三人的漂流記 」。她也在文末補充，所幸王仁甫搭乘的班機雖然延誤，但仍順利抵達目的地，讓她鬆了一口氣，「還好老公的班機正常起飛，雖然大延誤到半夜兩點才到」。

貼文曝光後，引來不少網友留言關心，也大讚季芹面對突發狀況依舊正向：「也是一個難忘的體驗」、「注意安全！」、「這也是一家人難得的回憶」、「我們也是班機因風雪折返後，改搭新幹線到北海道」。

