季辛格將與鴻海劉揚偉共進晚餐 親曝合作十多年淵源 AI泡沫他這麼看

前英特爾CEO、美國科技創投Playground合夥人季辛格。

美國科技創投Playground本次訪台將與鴻海科技集團董事長劉揚偉共同舉辦產業交流晚宴，象徵雙方在推動台灣深科技發展的共同目標，以及 Playground 與鴻海長期合作關係的延續。

前英特爾CEO、美國科技創投Playground合夥人季辛格透露，十多年前Playground剛成立時，鴻海就是第一輪投資者之一，並強調鴻海一直以來都是重要合作夥伴。

季辛格指出，事實上Playground投資的許多公司都與鴻海有深厚關係，且雙方是能互相帶來價值，例如鴻海在機器人領域推出新產品線時，期待Playground投資的新創能在這方面有合作。

至於外界關注AI是否會泡沫，Playground Global 的合夥人Peter Barrett坦言，目前AI領域的某些資本佈署方式存在「一些效率低下」的問題。但他強調，雖然不是每個人都能在基礎模型投資上賺錢，但AI本身將是未來發展的基礎，只是我們擁有的AI型態將會改變。

季辛格接著補充，他對雲端大廠的巨額投資「並不太擔心」，因為這些投資從根本上受到「能源供應的限制」。他解釋，能源的增長限制了資本的部署速度，廠商在能獲得足夠電力之前，不會真的花費數十億美元去購買晶片。這個能源瓶頸，實質上成為了「該產業能被過度炒作的緩衝或限制因素」。

季辛格進一步指出，全球能源容量的年增長僅約3%至4%，在AI熱潮中或許可達5%，但基本上仍受到核能、可再生能源的限制。因此，全球能源容量急劇增加的能力，並沒有跟上那些宣布要蓋更大資料中心的速度。他總結，這不像當年的網路泡沫缺乏商業模式支持，現今的AI發展有穩固的商業模式和實際的利潤支持，加上能源這個「自然的限制因素」，因此他認為泡沫的風險並不大。



