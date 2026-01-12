季辛格自稱「18A製程關鍵推手」！英特爾前CEO親曝：想拿到輝達、AMD訂單得靠這招

英特爾近年不斷嘗試重振衰弱的晶圓代工業務，推出1.8奈米的18A製程與最新處理器Panther Lake系列，而前執行長季辛格（Pat Gelsinger）近日受訪時對此指出，他在這個專案上付出的努力與策略，並表示英特爾若想得到輝達、AMD等大訂單，打好與「它」的關係至關重要。



外媒《Wccftech》報導指出，英特爾推出Panther Lake處理器，這是首款採用自家18A製程的產品，而季辛格在接受《Fox Business》訪問時表示，這是重大的里程碑，而18A等基礎正是由他親手奠定，「我要恭喜英特爾團隊完成18A，並推出Panther Lake這顆新晶片。我在這些專案上付出了非常多的努力。」

報導提到，18A的核心技術與研發，是在季辛格任內啟動，包括PowerVia背面供電與RibbonFET電晶體架構等技術，都是他用來提升能效的重要策略。

報導表示，季辛格在卸任前，親自將Panther Lake的樣品交付給聯想（Lenovo），意味著在他領導時已是相當成熟的產品，不過，在這些技術尚未全面推出主流市場之前，季辛格便因股東與董事會壓力離開執行長一職。

至於針對英特爾如何爭取到客戶的代工訂單，季辛格表示，最大動力將來自於美國政府的政策，不僅僅是《晶片法案》（CHIPS Act），還包括關稅等行政措施，將促使輝達、AMD等科技巨頭，將英特爾作為台積電以外的代工選項。

季辛格說，「很明顯，英特爾與美國政府的關係至關重要，這不僅僅是晶片的問題，還包括關稅與供應鏈回流美國的整體布局。這些事情都很重要、也很棘手，他們花了數十年才離開美國，要讓他們重返美國也需要一段時間。」



報導指出，爭取訂單將是英特爾晶圓代工的下一個重大關卡，現任英特爾執行長陳立武也對1.4奈米的14A製程表達信心，從目前情況來看，英特爾對於晶圓代工的未來，仍抱持高度信心。

