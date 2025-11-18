季辛格露臉：能源是台最大挑戰

前英特爾執行長季辛格目前擔任深科技創投Playground Global的合夥人，本周帶著7家新創一起來台參加活動，針對台灣的挑戰與機會，直言如果要在創新領域成為重要角色，台灣不能只靠硬體實力，軟體、架構都需強化。目前最大的挑戰仍然是能源，如果能源供應韌性不足，產業前景會面臨不確定性。

季辛格在卸任英特爾執行長一職後，首次在台公開露面，直言這是在職涯中第50次訪台，強調台灣在全球科技供應鏈的地位不可替代，主要是協作速度非常快，有著早餐時有想法，午餐的時候就有了原型，到了晚餐就可以開始量產，與去年在台北國際電腦展演講時所提「IT就是台灣以及英特爾」。

廣告 廣告

而此次季辛格以Playground Global的合夥人身分現身，並帶著投資的7家新創公司，領域包括電源架構、光學互連、垂直GaN電晶體、記憶體內運算、高效能運算架構與EUV光源等。

由於過去季辛格多次強調台灣是不穩定的地方，並強調台積電面臨嚴峻的地緣政治風險，台積電創辦人張忠謀就曾表示，季辛格對台積電也很不客氣。

季辛格在最後指出，台灣雖然是全世界最好的硬體實現基地，但如果想要持續在創新領域擔任有影響力的角色，還是需要補強軟體、系統架構的能力，目前最大的挑戰仍然是能源，如果能源供應的韌性不足，整個半導體產業前景都會面臨不確定性。