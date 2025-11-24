季辛格：深化與台、日合作 對次世代運算攸關重大

（中央社台北24日綜合外電報導）前英特爾（Intel）執行長季辛格接受「日經亞洲」專訪時表示，深化與台灣和日本電子生態系合作，對發展次世代運算、人工智慧（AI）、機器人及其他先進技術至關重要。

季辛格（Pat Gelsinger）率領其任職的創投公司 Playground Global投資的7家新創公司訪台。總部位於加州的Playground Global旗下管理資產約12億美元，聚焦於次世代運算、自動化與能源科技等「深科技」領域。

季辛格告訴日經亞洲（Nikkei Asia）：「我認為台灣與日本是亞洲在科技方面最獨特的兩個國家。我們需要與亞洲這些核心國家深入合作…如果我只有兩張機票，這兩個地方就是我的目的地。」

季辛格指出，日本掌握半導體製造不可或缺的化學品、材料與設備，包括全球最大光阻劑供應商JSR，以及全球頂尖半導體設備商東京威力科創（Tokyo Electron）。

台灣的優勢則在完整的生態系，不僅有台積電，還有創意電子 世芯、聯發科等IC設計服務公司，以及廣泛的晶片封測與電子製造業者。

這些能力奠定了先進硬體與製造技術的關鍵基礎，他形容：「世界上沒有任何地方像台灣，我有時會開玩笑說，早餐時想到一個點子，午餐前就能做出原型，晚上就能著手製造。」

矽谷的創新能力雖無庸置疑，但季辛格說，該地區已久未真正從事製造。他認為，美國重建先進半導體與製造能力令人振奮，但就像台灣花了40年建立供應鏈，美國也需要「數十年」才能達成。

面對地緣政治變局與日益激烈的AI競賽，季辛格說，全球「中系」與「美系」兩大陣營的分歧正在擴大而非縮小。「企業執行長必須假設這種鴻溝會持續擴大，並調整策略」。

不過，他也強調不應該過度受到地緣政治影響，「基本上，創新會勝出。地緣政治從來不是科技競賽的決定性因素，領先科技的唯一方法，就是成為科技本身的領導者。」（編譯：劉淑琴）1141124