季辛格：AI發展受限於能源供應 台灣須厚植能源韌性

（中央社記者吳家豪台北18日電）矽谷創投公司Playground Global合夥人、前英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）今天表示，能源成長的速度會限制業者投資人工智慧（AI）的速度，台灣現在最重要問題不是軟體或基礎設施，而是能源供應的韌性不夠，呼籲台灣一定要厚植能源韌性。

Playground今天在台北舉行記者會，宣布與7家公司合作，橫跨電源管理、光通訊、互連與微影技術等領域，包括PowerLattice Technologies、Picojool、Vertical Semiconductor、Ayar Labs、d-Matrix、NextSilicon、xLight。

被問及AI泡沫化的質疑聲浪，季辛格直言，電力供應的限制，會抑制AI產業過熱程度，全球能源供應要大幅成長，才能真正去支撐各大業者的投資。現在AI已經有穩健的商業模式支持，也有實際應用案例。

他透露，Playground今天將參加鴻海集團董事長劉揚偉舉辦的交流晚宴，是此次訪台重要行程，鴻海是Playground首輪投資合作夥伴之一，雙方合作超過10年，是重要合夥人，並稱劉揚偉是他的「好朋友」。

季辛格表示，Playground旗下很多投資組合公司都與鴻海有合作關係，都能夠互利，例如在機器人領域要設計新產品、要真正把產品推出上市，在台灣其實有很多合作企業，鴻海是Playground非常好、非常重要的夥伴。（編輯：張均懋）1141118