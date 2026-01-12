季連成也來了！200位民眾熱情參與 內政部前進金門宣講小橘書

即時中心／顏一軒報導

為推動全民防災觀念，內政部今（12）日下午2時於金門浯島城隍廟舉辦第16場台灣全民安全指引宣講會，由行政院政務委員季連成、內政部主任秘書黃駿逸及金門縣政府警察局長黃壬聰主講，現場聚集200多位民眾熱情參與，金門縣副縣長李文良、金門防衛指揮部指揮官黃先任中將及金門縣後備服務中心主任許澤鑫上校也蒞臨現場。黃駿逸表示，《台灣全民安全指引》是內政部透過民政團隊發送，而離島是最先配送，這本書最重要就是要告訴大家面對災害有準備更安全的觀念，希望家家戶戶都能從小扎根防災意識。





李文良感謝季連成帶領中央團隊來到地方宣導，並表示第一時間抵抗災害的能力來自於平時的準備，《台灣全民安全指引》裡說明的非常詳細，而季政委在花蓮的救災經驗讓大家看到了中央與地方一起溝通及盤整物資的重要性。

行政院政務委員季連成。（圖／內政部提供）

李文良說，全民安全往往是在事情沒有發生之前，最容易被忽略，但一旦發生，就會發現它其實與每一個人都息息相關，把安全指引帶進社區、帶到民眾身邊，不只是資訊的傳遞，更是一種安全意識的培養，期待現場的民眾都能成為安全指引的推廣者，從自己做起，從家庭做起，進而影響社區，讓「懂安全、會應變」成為台灣社會共同的底氣。

金門縣警察局長黃壬聰則提醒民眾，面對災害或各類緊急狀況，平時便要有防災意識，《台灣全民安全指引》第7頁便有講到防空避難的知識。金門過去是戰地，歷經「古寧頭戰役」，也走過「八二三」、「九三」砲戰，對於跑防空洞，在座年紀稍長的鄉親一定很有感，而如何判斷警報，警政服務APP有正確的防空資訊，務必牢記「聽警報、找掩護、正確躲」三大原則，迅速採取正確應變行動。

此外，縣警局持續推動民防團隊整編與訓練，並鼓勵民眾踴躍加入義警、民防、義交或社區巡守隊，共同強化地方治安與防災能量。黃局長也提醒，近期詐騙集團常假借災害名義進行募款或投資誘騙，呼籲民眾務必落實「一聽、二掛、三查證」原則，遇有可疑情形立即撥打165反詐騙專線查證，並期盼全民從閱讀《台灣全民安全指引》、備妥緊急避難包及善用官方資訊做起，警民攜手合作，共同守護家園安全。

黃駿逸表示，感謝季政委帶領中央團隊來到地方宣導小橘書，今天是第1輪宣講活動的壓軸，並感謝浯島城隍廟楊主委借給內政部這麼好的場地，《台灣全民安全指引》是內政部透過民政團隊發送，而離島是最先配送，這本書最重要就是要告訴大家面對災害有準備更安全的觀念，希望家家戶戶都能從小扎根防災意識，此外，書中介紹防災包應準備的物品也非常重要。

黃主秘也提到內政部近年積極推動防災士培訓，全國已經有11萬民眾完成防災士訓練，只要完成15小時課程並通過測驗，希望人人都能投入防災工作，強化社區自助互助能力；他也呼籲民眾，善加運用防災軟體，如下載警政服務APP及消防防災e點通APP，提前整備、從容應變，才能在災害發生時多一分準備、多一分平安。

季連成則說，過去他曾於金門待過8年，他對金門的防災非常有信心，金門是他本系列宣講活動最後1個宣講縣市，希望能把中央對地方的關切帶到金門。季政委以之前花蓮縣光復鄉堰塞湖事件為例，他在第一時間即進入花蓮前進指揮所，展現中央與地方對救災的整合。此外，光復鄉能加速復原，也要感謝超過50萬名「鏟子超人」與國軍共同投入救災，從花蓮的經驗，季政委說明防災首重避難及疏散，也特別提醒居民備妥避難包的重要性，因此他在離開光復之前特別做了疏散撤離演習，並請每位民眾都要準備避難包。

季政委也在現場特別向民眾展示裝有能24小時維持生命的避難包，並表示從花蓮的災害可看出安全作為的重要性。此外，他也展示了日本的安全指引《小白書》，說明和台灣一樣將安全概念發送給民眾；最後，季政委呼籲，全民應善用《台灣全民安全指引》，並下載警政服務APP及消防防災e點通APP，只有國家自我強化，才能嚇阻外來的威脅，並再次強調小橘書的重要性，用簡易的內容才能讓民眾更能瞭解，小橘書有各種天然災害，也有戰時危機的因應作為，但還缺少人為攻擊事件的應變作法，未來也會增加相關內容。

內政部指出，我國地處環太平洋地震帶及颱風侵襲路徑，提升全民應變能力至為迫切，金門縣政府已經超過4萬6000本的小橘書發放至家戶，而金門縣目前也已有將近900位民眾取得防災士資格；內政部從去（2025）年12月起在全國16個縣市的在地宮廟舉辦《台灣全民安全指引》宣講會，今日在金門浯島城隍廟舉辦的宣講會是第16場，每場都吸引許多民眾參與，未來也將持續規劃在6個直轄市辦理，期盼透過每場宣講活動，將防災知識深入基層，提升民眾防災準備與自我保護能力。





