季連成低調返花蓮關心重建狀況、指這幾項進度都超前！巧遇傅崐萁、徐榛蔚：政府一體沒分地方中央

日前負責指揮花蓮光復鄉救災的政委季連成，昨（13）日低調返回花蓮關心重建狀況，也巧遇國民黨立委傅崐萁、縣長徐榛蔚。季連成表示，中繼屋目前進度9成，預計12月底完工開放入住，馬太鞍溪鋼便橋工程已達7成，最快1月中可通車，整體進度都超前，肯定施工單位這段時間努力。

季連成昨日赴花蓮參加縱管處舉行的「歐亞菲板塊音樂會」前，低調安排萬榮鄉、光復鄉災區重建視察行程。季連成說，2處中繼屋目前進度9成，預計12月底完工開放入住；馬太鞍溪疏濬工程原訂今年底達200萬立方，目前已超前達600萬立方；明利村堤防從5公尺加高到10公尺。

季連成並說，馬太鞍溪鋼便橋工程已達7成，最快1月中可通車，整體進度都超前，肯定施工單位這段時間努力。而民眾關心的農田復育分為3區塊，多數都在輕災區，淤土不需要清除，明年第一期農耕就可復育。

對於佛祖街等重災區，季連成說明，部分區域需配合將施作200公尺寬的超級堤防，需要徵收土地，其餘地區未來可能就會變成森林公園、綠地或滯洪池等，未來綠地會讓重災區農民優先租用，讓農民可維持生計。

另外，季連成也前往光復鄉保安寺，遇到國民黨籍立委傅崐萁跟花蓮縣長徐榛蔚，雙方握手寒暄。季連成說，算是意外巧遇，且都是為災區居民祈福，政府就是一體，沒有分中央或地方。

