季連成公開花蓮救災內幕 曝親眼見證「兩個震驚」｜Yahoo《齊有此理》

行政院政務委員季連成輪任中央前進協調所總協調官，在花蓮救災的霸氣與能力圈粉無數。季連成到Yahoo《齊有此理》接受主持人王時齊專訪，分享他如何組織救災人力，在20天內解決最嚴重的問題。他在花蓮24天，一刻也沒有離開過花蓮，加上公務人員每天工作時間超過15小時，集眾人之力，讓災區盡速得以重建。

軍人出身的季連成救災經驗豐富，接觸過台灣大小災情，面對堰塞湖釀災是頭一遭，而且還是全球數一數二的規模。他到花蓮災區後面對怵目驚心的景象，下定決心一定要在20天內完成，因此即刻組織人力，12小組按照進度完成任務。

季連成到了現場，分析需要整合中央和縣市政府的意見和溝通事項、整合國軍部隊、原民部落意見、災民的心聲、上萬志工，還要顧及涵管便橋堤防等工程進度，在接手後調整組織架構，劃分區域開始執行。

季連成坦言，《災防法》的精神就是地方首長等於總指揮官，因此他是帶著溝通和協調的心去，但他不願評論花蓮縣長徐榛蔚有沒有盡責指揮，只管做好災區救援工作，縣府就負責後勤支援。至於花蓮縣府為何不要義煮團寧可買便當？季連成認為可能是數量上比較好掌握，畢竟現場有災民、志工，還有機械業者等。

▲ 政務委員 季連成 接受Yahoo《齊有此理》專訪

「跟縣府之間的溝通協調，是救災成功的關鍵之一。」季連成公開自己每天的開會行程，盯緊大家各司其職，而且「有所為，有所不為」，不能縣府有什麼問題都照單全收。因此在前10年救災工程是24小時進行，所有人日夜輪班投入，才能如期在24天達標。

季連成坦言，他這次救災有「兩個震驚」，第一個震驚就是看到災區狀態，像是日本的黑部立山，只是兩側是沙土。第二個震驚就是鏟子超人，沒想到有那麼多人願意犧牲假期，到光復鄉幫忙鏟土。季連成也為了鏟子超人組織了分流團隊，讓志工們都能有力出力。

季連成也還原花蓮疏散演練的溝通過程，確實跟縣府有不同意見。從馬太鞍溪堰塞湖溢流來看，垂直疏散是既安全又快速的，但縣府覺得要全部疏散撤離。但討論了三次後，縣府最後臨時改成疏散撤離，所以用緊急應變的模式進行演練。

因為垂直疏散成功關鍵是「強勢的執行力」，季連成親自挨家挨戶去看，發現確實很多民眾沒有配合。他不諱言很多動作是做給地方看的，因為根據他的經驗，每次重大災害來臨時地方政府常在壓力下陷入慌亂，呼籲平時就應建立災防機制，不然臨時找不到專業的救災人員。

