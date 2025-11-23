季連成列桃園綠營母雞人選 綠委讚：軍系背景可拉軍眷票

距離2026九合一選舉僅剩1年時間，藍綠白各黨也開始著手布局各縣市人選。其中縣市長部分，北三都的部分，除了新北市長侯友宜即將任滿卸任外，台北和桃園兩都，則是蔣萬安和張善政拚連任。民進黨部分，日前選對會已提名立委蘇巧慧競選新北市長確定，台北和桃園則傾向尋找「大咖級」人物應戰。其中桃園討論度極高，潛在母雞名單眾多，綠營立委與市議員不約而同點出行政院政委、退役中將季連成為可能人選，認為他在花蓮救災的表現提升綠營聲勢，軍事背景更能吸引民進黨向來缺乏的軍系選票。

行政院政務委員、退役中將季連成。（圖／行政院臉書粉專）

民進黨力拼收復失土，其中桃園市長部分，黨內主動表態或被點名參選者包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉、法務部次長黃世杰、公平會前主委彭紹瑾、立委王世堅、蔡其昌、外交部長林佳龍等多人。選對會希望推派「大咖級」戰將拉抬整體氣勢，不過，卻有一名綠委與一名在地議員私下盛讚，季連成正是那張夢幻王牌。

季連成軍事資歷完整，歷練過步兵連長、旅長、師長、陸軍第十軍團副指揮官、參謀本部副參謀總長、陸軍副司令，2018年以中將身份退役，去年入閣擔任政委。他上月進駐花蓮光復鄉中央災害應變中心前進協調所，穩健指揮，動員軍方、整合政府和民力百分百完成家園清淤，表現亮眼，也被花蓮人敲碗選花蓮縣長。

綠委私下表示，把這麼好的人才鎖在花蓮，仍恐難撼動傅氏王朝，會浪費人才，選六都季連成會更有爆發力。一來符合桃園龐大軍人族群背景，二來季跟張善政「佛系治理」特色有對比，能翻轉執政黨選情，季連成絕對是桃園空降奇兵。

總統府副秘書長何志偉目前正積極跑桃園基層。（資料照／中天新聞）

綠營在地議員細數桃園軍事單位分布，陸軍司令部在龍潭，龜山有陸戰六六旅營區，楊梅、平鎮區各有陸軍機步二六九旅、六軍團21砲指部，加上中壢、龍潭等區眾多新村、眷村。該名議員指出，「軍系一向是民進黨很難拉到的票」，「如果季連成空降，桃園軍人、軍眷、下一代對季的身份跟經驗會比較有共感」，身份認同可以讓桃園軍系票不要偏藍偏得那麼多。

該名議員提到，花蓮是傳統選區，一定要在地方跑很深、扎根，「季連成不一定適合」。相對地，桃園有很多外來人口，除南桃園仍有比較農村地方，其餘均都市化，如果打空戰，以季的個人條件、特色，挑戰桃園會比戰花蓮吃香、好打。

黨政人士直言，選舉要看母雞帶小雞的能力、能否刮起炫風，讓黨公職跟母雞一起拼。他比較目前這些檯面上人物，何志偉個人魅力偏弱，王義川會比較加分，黃世杰在地方耕耘有組織，但個人魅力也沒那麼高。

桃園市長張善政明年要力拚連任。（資料照／中天新聞）

據該人士觀察，季連成鏡頭上威嚴，私底下滿有親和力，容易打入群眾，花蓮救災期間在當地就圈粉無數，災民、外地志工、軍方跟原住民對他都有感。所到之處，鏟子超人搶跟季連成合影，季連成確實有選舉潛力。

黨政人士補充，選舉要看針對性，在花蓮因有傅崐萁夫妻倆引起關注度，討論熱，季連成在花蓮的救災表現未必讓桃園人感受到。如果國民黨是張善政選連任，得看季能跟張善政擦出什麼針對性的火花。由於季連成在花蓮曾表態，參選不在他的人生規劃，桃園若真要出奇兵，恐得先費心說服季將軍。

