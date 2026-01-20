季連成受邀國軍高雄醫院開講 整合醫療量能

▲國軍高雄總醫院邀請行政院政務委員季連成，進行「全民總體防衛韌性」專題講演。（圖／記者莊全成攝，2026.01.20）

[NOWnews今日新聞] 為提升國家整體防衛與災害應變能力，國軍高雄總醫院今（20）日邀請行政院政務委員季連成蒞院，進行「全民總體防衛韌性」專題講演，由軍醫局少將副局長陳元皓主持，院內各科部主管共同與會。

季連成指出，政府正持續推動「全社會防衛韌性」政策，透過制度完善與軍民資源整合，全面提升國家面對複合式災害及各類安全威脅的應變能力。其中，醫療體系是支撐社會穩定的重要關鍵，而國軍醫院在戰備醫療、災害應變及平戰轉換中，更扮演不可或缺的核心角色。

副局長陳元皓表示，國軍高雄總醫院身為「國家關鍵基礎設施」之一，已完成地下空間替代醫療場所相關演練，並實際執行前往澎湖開設「前進外科小組（FRSD）」及支援「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提升計畫（IDS）」等任務，展現平戰一體的醫療支援量能。未來將持續深化戰備醫療整備、精進災害醫學訓練，並配合跨體系聯合演訓與資源整合，確保在各類突發狀況下能迅速投入救援行列，守護軍民生命安全。

季連成也肯定國軍高雄總醫院長期與地方衛生局、醫療院所及救災體系保持密切合作，透過實務演訓與經驗交流，提升社會整體醫療承受力，確保災時與戰時醫療體系穩定運作，為國家防衛韌性奠定堅實基礎。

