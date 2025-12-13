季連成回光復災區巧遇傅崐萁夫婦 大方握手：中央地方應該是一體的

〔記者花孟璟／花蓮報導〕9月馬太鞍堰塞湖洪災後擔任中央前進指揮所總協調官，行政院政務委員季連成今天回到災區，視察堤防、中繼屋及馬太鞍溪鋼便橋復健情況，關心農地復原進度，抽空到佛祖街保安寺拜拜祈求災民平安，恰巧碰見傅崐萁、徐榛蔚夫婦，被民眾捕獲同框以及握手致意畫面。季連成大方地說，早上是碰巧遇到，他覺得政府都是一體沒有中央地方的分別，大家一起替災民努力。

季連成今天回花蓮災區視察，上午看完萬榮鄉明利村復原及明利堤防加高，接近中午時抽空到光復鄉保安寺拜拜。廟前廣場舉辦「花蓮縣公廟聯合護國安靈祈福法會」，今天起到15日連辦3天，海報掛名「花蓮縣政府、吉安鄉公所」為指導單位，主辦為花蓮縣道教聯合會，有多個宮廟聯合參加，在地議員蔡依靜懷疑「又是縣府補助」？但現場縣府官員說，「這是民間主辦」。

廣告 廣告

季連成到保安寺後進入拜拜，就遇到傅崐萁、徐榛蔚夫婦，季連成看到傅崐萁後雙方握手致意、禮貌寒暄，但沒有太多互動。季連成下午參加音樂會前受訪，被問「早上有遇到傅崐萁、徐榛蔚」，季連成說，今天花蓮勘查抽空去保安寺祈福，是希望花蓮縣民、光復鄉萬榮鳳林民眾得到保佑，算是意外巧遇。

被問到徐榛蔚是否當面提需求給中央、與花蓮王夫妻互動氣氛？季連成說，因為是祈福的場合，現場氣氛也很好，他們有閒聊話家常，徐榛蔚並沒有特別請求中央協助，他覺得政府都是一體，在他個人來說沒有彼此可分，中央就是支援地方，縣市政府支援中央。

觀光署針對光復鄉舉辦的振興觀光活動，特邀朱宗慶打擊樂團到花蓮演出，季連成也到場聆聽。他說，卸任總協調官離開光復前，規劃的災區重建分組內有「振興觀光組｣，希望救災告一段落之後，也能提升光復鄉觀光，因而有朱宗慶樂團的這場演出，除了慰勉災區民眾，也感謝救災志工，他也利用參加音樂會來到花蓮的機會，特別來了解災區復建中仍在進行事項，若民眾有問題，他將帶回進行跨部會整合。

季連成視察光復糖廠後的中繼屋組合屋，國土署說明目前進度，預計月底開放入住。(記者花孟璟攝)

政委季連成今天重回光復鄉佛祖街，了解農地復原及堤防興建、疏濬進度。(記者花孟璟攝)

光復鄉保安寺辦祈福法會，指導單位掛花蓮縣府、吉安鄉公所。(記者花孟璟攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

日經亞洲：Meta撤資 台灣事實查核中心陷營運危機

桃園》中壢人心中都有1顆菜包！「菜包之都」當之無愧

怕淡江大橋主橋塔「溫度裂縫」 400人次4天3夜輪班澆灌混凝土

南韓將我列「中國台灣」 矢板明夫：外交部可用「漢城」舊稱回應

