季連成回光復災區視察！ 巧遇傅崐萁夫婦「大方握手」

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮光復救災復原工作持續挺進，為了給居民加油打氣，縱谷管理處昨(13)日舉辦音樂會，而行政院政委季連成也特別南下參與，更把握時間回到災區查看重建情況，同時巧遇立委傅崐萁與縣長徐榛蔚夫婦，雙方大方握手致意。

花蓮光復鄉再次響起歡笑，隨著災後復原工作持續推進，花東縱谷國家風景區管理處，昨日舉行歐亞菲板塊音樂會邀請到知名朱宗慶打擊樂團，就希望能狗給居民加油打氣，現場還看到他，行政院政委季連成說：「放棄了工作到達光復，這種精神讓我感覺到我們，台灣的年輕人真的是，熱愛這塊土地。」

特地親自到現場表達支持，季連成還特地就由這次南下花蓮機會，回到災區視察堤防中繼屋，馬太鞍溪鋼便橋復健情況，行政院政委季連成說：「我在想哦，因為復建的工程本來就是，非常要有一點時間，像中繼屋來講的話，我們幾乎都已經達成到90%，(民眾對於)政府的這個工作的，重建的工作，當然是非常渴望的，但是我們政府也在加緊腳步。」

渴 另外也有民眾目睹，季連成抽空到佛祖街保安寺拜拜祈福，而且還恰巧碰見國民黨花蓮立委傅崐萁以及縣長徐榛蔚夫婦兩人，雙方見面還特別握手致意，行政院政委季連成說：「話個家常而已，在我個人來講沒有什麼彼此可分，大家中央反正就是支援地方嘛，縣市政府能夠盡量支持我們中央嘛，大家共同齊心協力。」低調前往萬榮鄉光復鄉災區視察重建工作，季連成傅崐萁兩人巧遇也為政壇再添話題。

