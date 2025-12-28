季連成回台東家鄉開講被鄉親包圍拍照 趕不上飛機改搭火車

季連成表示，要再前往其他偏遠縣市防災宣講，需另找時間返鄉走走。(記者劉人瑋攝)

〔記者劉人瑋／台東報導〕行政院政務委員季連成今早在台東天后宮開講，由於他身為台東子弟，加上在花蓮馬太鞍災情時表現，本來今天活動只針對市區里長，但不少鄰近鄉鎮民眾聽聞後也趕來合照，季連成原本要搭11點飛機離開，眼見活動超時又被人群包圍，只好再改搭火車北返。

台東民風本就重視人情，特別是季連成先前在花蓮的表現，讓台東鄉親看在眼裡，認為他能穩定大局「而且還是台東人，實在是為我們家鄉爭光」，有不少民眾本是要到天后宮上香才臨時知道他要開講，紛紛要求合照、簽名，甚至季連成在開講前先向媽祖上香時，也有好些民眾「混入」人群中跟著上香。

季連成本是台東卑南鄉出生，以往就讀太平國小，得知他回到台東，學校教練馬上趕來送上校隊紀念毛巾，還有更多卑南鄉親說，事前根本不知道將軍(季連成)回老家，否則就回前去參加「就算他不選花蓮縣長，好歹見一下我們優秀的子弟也很好」。不少鄉親也在大太陽下等待活動結束，雖然防災概念很重要，但這些鄉親坦承「比較想先跟將軍合照完、送完禮物就去躲太陽」。根本只是「順便」參加活動，或為了合照才「被迫」聽完宣講。

季連成致詞時說，得知道中央要派員前往全國各縣市做防災宣講，自己馬上自告奮勇前往最偏遠的縣市，例如澎湖、台東等地。他一說完立即引起全場鼓掌，他也表示，能夠回到台東感到十分親切，但這次也無暇到處走訪，還需另找時間再回家鄉。

季連成到天后宮開講，首先是向媽祖上香。(記者劉人瑋攝)

母校教練贈送迎著太平國小字樣、國旗色系毛巾。(記者劉人瑋攝)

季連成在離去前再向媽祖上香致意，才祭祀完又被民眾包圍簽名、合照。(記者劉人瑋攝)

