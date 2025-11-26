季連成拋「縣市專責」概念 各縣市分別設防災辦公室

整片農田一眼望去，根部依然被厚厚的淤泥覆蓋，上方作物更漸漸枯黃。花蓮光復鄉重建之路還在持續，有農民原本種植水稻七甲地農作物全毀、設備損壞、無法復耕。

另外還有農地裡仍然垃圾堆積，加上淤泥不透氣，想要清理土石再回填適合的土壤，卻難以執行。

光復農友黃女士透露，「民間的施工單位，就譬如說是怪手那些，我們有估價，那因為政府給我們現在就是說，一甲地復耕的錢是10萬元，可是事實上10萬元做不出來。」

目前農業部評估，馬太鞍溪南側堤防、淤泥較深的田區，香草場、佛祖街周遭復耕較為困難，正研議以價購或是換地方式處理。其餘部分，花蓮農改場也前往光復舉辦復耕技術講習會。

農業部花蓮農改場秘書葉育哲表示，「就溢流的整個田土淤積都是安全乾淨，但是它就缺少有機肥，所以在農地復耕的時候，我們就指導農民，要加入有機肥跟它混拌。」

另外，災後復盤同樣被視為重點，政委季連成作為花蓮馬太鞍溪堰塞湖前進協調所協調官，先前坐鎮花蓮近1個月時間，26日也參與內政部「突發性重大天然災害危機處理及應變管理」國際論壇，與日韓學者共同研討，更拋出縣市層級救災專責單位新概念。

行政院政務委員季連成說：「大家不要把災害救援工作認為每一個人都能做，就像現在各縣市政府，把災害救援工作都交給消防局，機制上面來講，是不是可以做一個重新調整，讓每一個縣市政府都有一個專責專業的救災機制，來協助我們民選的縣市首長。」

至於在鳳凰颱風受損的馬太鞍溪便道，公路局預估11月底前搶通。立法院26日朝野協商馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案，通過民眾黨團提案，要求行政院長卓榮泰2個月內向立法院提出專案報告。

