季連成政委首度南下開講 青年熱情響應「全民總體防衛韌性」
【記者 王苡蘋／高雄 報導】為落實行政院推動的「青年主流化」政策，行政院南部聯合服務中心今年舉辦第15屆「南方領袖教育學院」，首場專題演講今（26）日上午在中華民國陸軍軍官學校舉行，邀請行政院政務委員季連成以「全民總體防衛韌性」為題與青年學子面對面交流。現場師生踴躍參與，互動熱烈，氣氛活絡。
▲季政委勉勵官校學生，應擴大視野、具備國際思維和領導力，才能在關鍵時刻有效指揮與調度。
季連成政委是行政院首位具軍職背景的政務委員，長期投入國家防災及安全體系，多次親臨重大災難現場指揮。演講中，他指出，國防安全已不再僅是軍人的責任，而是全民共同的使命；台灣當前面臨的挑戰，是「天然災害加人為災難」的混合式威脅。
季政委勉勵官校學生，未來將成為國軍領導幹部，不僅要精進軍事專業，更需拓展國際視野與領導力，才能在關鍵時刻有效指揮調度、應對各類災害與挑戰。針對近期花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，他分享救災過程中「鏟子超人」的關鍵貢獻，累積動員近50萬人次，展現台灣社會強大的韌性。季政委也提到，他在撤離前完整演練救災流程，讓地方政府與鄉公所充分掌握操作程序，作為未來防災整備的重要參考。
季政委表示，期待後續能在海軍官校與空軍官校安排類似專題演講，進一步提升青年學子的專業素養與災害整備能力。自2008年首辦以來，南方領袖教育學院已邁入第15屆，透過政務委員與青年直接交流，鼓勵青年參與公共政策討論，培育具國際視野與領導力的新世代人才。（圖╱行政院南部聯合服務中心提供）
