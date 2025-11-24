季連成有望成綠營桃園市長奇兵？ 綠委喊讚：是奇兵、決斷力受肯定

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 2026地方選舉時程日趨逼近，民進黨在台北市、桃園市選舉陷入提名困境，據媒體報導，行政院政委季連成因花蓮救災表現亮眼，加上軍系背景，被視為黨內活棋。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（24）日認為，有決斷力受肯定；綠委吳思瑤也直言，是奇兵，也是很好的選項。

民進黨立院黨團今日針對時事輿情，由幹事長鍾佳濱接受媒體聯訪。

據報導，外傳民進黨選對會希望推派大咖級戰將來拉抬整體氣勢，因此有人建議找行政院政委季連成。因為他軍人出身，一路從基層做起，擔任過參謀本部副參謀總長、陸軍副司令。退休後，去年才入閣，今年赴花蓮救災擔任前進協調所指揮官，快速建立救災系統，亮眼表現也被當地人力拱出來選桃園。

鍾佳濱指出，這問題應由季將軍自己回應，其他人不該代為回應。不過，他相信這樣的期待反映著季政委過去在花蓮救災期間，決斷力、能夠成著應對的表現，又能帶動花蓮團隊救災，得到災民肯定，這是無庸置疑的。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤強調，如果願意投入選舉是奇兵，也是很好的選項，季政委投入救災領導力、接地氣是很好的從政人選。不過，要尊重意願、跟選哪裡都要討論，但季政委是戰將有競爭力。

