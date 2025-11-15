季連成為水利署叫屈 稱萬榮鄉淹水肇因「臨時堤高度不夠」

花蓮萬榮鄉明利村淹水，季連成認為水利署「沒有什麼好責備的」。資料照，取自災變中心直播



鳳凰颱風造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水越過萬榮鄉明利村臨時堤防造成災情。行政院政務委員季連成今天（11/15）重回花蓮視察，針對水利署遭指責沒有防堵堤防末端，季連成表示，水利署先前的工程奏效，讓光復鄉幾乎沒有災情，這次萬榮臨時堤高度確實不夠，會設法加強。

上月馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水淹沒光復鄉，季連成坐鎮災害應變中心，憑藉高效率及靈活手腕統籌規劃救災行動、穩住局勢；今天他回到花蓮視察明利村淹水狀況，以及涵管便橋與堤防的工程進度。

廣告 廣告

季連成受訪時指出，水利署團隊先前在光復鄉施作的防汛工程發揮作用，2860公尺臨時堤防因為有三層防線，在這次鳳凰颱風期間沒有遭到破壞、完好如初，光復鄉也無明顯災情，代表他們之前的工程「很OK的，沒有問題」，他要持平地講，不認為水利署有什麼需要責備的地方。

季連成指出，這次萬榮鄉明利村之所以淹水，原因是涵管被堵塞，水沖下導致橋樑損壞，造成上游水位升高、明利村的堤防邊坡出現溢流，顯然堤防做得還不夠高。他下午會去現場看看，評估是否有什麼地方需要補強。

更多太報報導

抵終點拒下車！20多歲男搭台鐵攻擊站務員嗆「要殺你」 瑞芳副站長掛彩

「我媽死了！」水泥車轉進加油站 輾斃徒步高雄女

新竹高商學生戴「盧媽媽」面具表演掀熱議 校方：純屬娛樂、無政治意圖