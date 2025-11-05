政治中心／綜合報導

行政院政委季連成日前接受專訪，談協助花蓮光復鄉救災的甘苦談，他爆料當時，跟縣府開會時，有人要國軍"幫忙挖墳、挖廁所"，被他悍然拒絕，反嗆"把國軍當什麼"。花蓮縣府回應"沒有這樣要求"，並非事實，但補充說明卻坦承，經查為光復鄉第一公墓．議員砲轟"徐榛蔚不演了，把地方的責任都甩給中央跟鄉公所"。

曾坐鎮指揮花蓮光復鄉救災事宜的行政院政委季連成，日前接受專訪時爆料，在跟地方開會時，竟有人要國軍去挖墳墓。

行政院政務委員季連成：「有人提出說公墓地區被淹沒了，墳墓都淹沒了，要叫軍方挖這我拒絕，要求比較多的，比如每個家庭家戶廁所，希望軍方去挖廁所那我也拒絕。」

季連成爆「花縣要國軍挖墳、挖廁所」 花縣府說法矛盾

季連成強調指揮官要有作為、不該答應的也要拒絕，花蓮縣府回應，網傳他們要求國軍挖墳墓，並非事實，但補充說明卻坦承，經查為光復鄉第一公墓，該處經內政部宗教司會勘後，將透過專案修復，他們感謝季連成、也說若有人繼續散布不實謠言，縣府會蒐證並法辦。說法似乎自相矛盾！

花蓮縣新聞科科長李冠霆：「縣府在與季連成將軍之間，沒有這段媒體說的對話，花蓮縣府也澄清，提醒民眾面對不實訊息，一切以縣府官方資訊為主。」

花蓮縣議員（無）蔡依靜：「執行面才是最重要的，我們可以馬上調查出，這些受損公墓面積，以及公所趕快聯繫家屬，大家不能推卸，我們一定要努力把任何遇到的困難解決。」

花蓮縣議員（民）胡仁順：「徐蓁蔚縣長作為一縣之長，自己角色該怎麼扮演都扮演不好，演都不演了，甩鍋給中央到甩鍋給鄉鎮公所，這都不是花蓮鄉親樂意看到的結果。」

議員痛斥徐榛蔚把縣府責任都甩掉，每當花蓮發生天災，地方官員表現總會讓國人傻眼。

（民視新聞綜合報導）

