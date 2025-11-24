季連成被點名披綠袍選桃園市長 綠委讚「奇兵」：是很好的選項

明年就是地方九合一大選，行政院政委季連成因具備軍系背景，加上花蓮救災表現突出，被點名為民進黨光復失土的奇兵，尤其是桃園市長選戰。（資料照片／李智為攝）

明年就是地方九合一大選，行政院政委季連成因具備軍系背景，加上花蓮救災表現突出，被點名為民進黨光復失土的奇兵，尤其是桃園市長選戰。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（24日）受訪時表示，這應由季連成自己回應，但如此期待也反映出季連成救災期間的決斷力受肯定；民進黨立委吳思瑤也說，若季連成願意投入選舉，確實是奇兵，但仍要尊重其意願。

季連成被點名參選桃園市長，鍾佳濱今受訪時說，這應由季連成自己考量、回應，不過也相信這樣的期待，反映出季連成過去在花蓮救災時的決斷力以及沉著應對的表現，能很好地帶動花蓮團隊救災，並得到災民肯定，這無庸置疑。

吳思瑤也直言，若季連成願意投入選舉是奇兵，更是很好的選項，尤其季連成投入救災展現領導力、接地氣，是很好的從政人選。不過仍要尊重其意願，若要選的話，選哪裡也要討論，但季連成確實是戰將、有競爭力。



