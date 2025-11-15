季連成視察災區 要求馬太鞍溪左岸蓋大堤、便道10天內搶通

季連成視察鳳林鎮、萬榮鄉災區，要求馬太鞍溪涵管便道10天內搶通。資料照，行政院提供



行政院政務委員季連成統籌規劃花蓮光復救災獲得好評，今天（11/15）前往花蓮鳳林鎮、萬榮鄉視察鳳凰颱風期間的受災戶；他表示將納入光復補助方案，馬太鞍溪左岸會興建600公尺的長大堤保護村落，要求涵管便道10天內搶通。

鳳凰颱風外圍環流及馬太鞍溪上游13日行形成3號堰塞湖溢流，造成馬太鞍溪2度溢淹萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里，房舍數十棟受損，道路、農田被埋在泥沙土石之中。季連成與行政院顧問李孟諺等人今天到災區了解復原情況。

水利署長林元鵬表示，明利社區有天然高嵌，並非高風險致災範圍，所以沒有設堤防，但0923堰塞湖溢流後河道淤積約7公尺，鳳凰颱風再增加5公尺，且水道流路擺盪，導致水流從左岸無堤防處溢流進部落。

林元鵬說，正將臨時土堤加高，再以鼎塊保護，也在河道中間施作3公里長的導水槽，將流路控制在中間，預計今天可開挖至2公里；未來會在左岸興建600公尺的導流堤防，保護村落。

季連成表示，會要求里長精準統計受災戶數量，比照光復洪災給予補助，減輕災民壓力，只要道路開通，國均將逐戶進駐清理家園，讓災民盡快回家。

季連成也要求水利署，導水槽「能寬就盡量寬」，大堤防高度一定要高於淤積高度，至少6至8公尺；至於公路局還在搶修馬太鞍溪涵管便道，他下令10天內恢復通車。

